1972. november 27., hétfő

Nyíregyházi panoráma a Sóstói úti tízszintes lakóház tetejéről

1982. november 27., szombat

Szabolcsiak a metróépítésnél

A budapesti metróépítés alvállalkozóinak népes táborába a Kelet-magyarországi Közmű- és Mélyépítő Vállalat is belépett. A közelmúltban a KÉV és Metró Építő Vállalat szigetelési munkát rendelt a KEMÉV-től. A szabolcsi mélyépítők november 22-én kezdték a munkát a Nyugati pályaudvar közelében, a Váci út elején.

A KEMÉV-esek 11,5 méter mélységben a felszín alatt talajvíz elleni szigetelést végeznek, új technológiával, a nemrég közösen kikísérletezett Taurus műgumival. A szigeteléshez szükséges anyagot a vállalat nyíregyházi, Tünde utcai központi telepén előre szabják, konfekcionálják. A metrónál a szigetelést is nagy tételekben kell végezni, egy-egy "lepel" 6-8 mázsa és csaknem 300 négyzetméter. A szabolcsi mélyépítők karácsony előtt mintegy 6 millió forint értékű munkát végeznek a metró építésénél.

Az első "honfoglalók" Nyíregyháza-Újvárosban

Még be sem fejeződött Jósaváros építése, még alig kezdték el a megyeszékhely déli részén a régi városnegyed bontását, már megszületett az elhatározás: a legújabb lakótelepet Nyíregyháza keleti részén építik fel. Közművek, lakások, intézmények tervei készültek, 1980-ban megkezdődött a Család utca keleti oldalán lévő földszintes házak kisajátítása.

Bontás, tereprendezés következett, majd 1981-ben kitelepült a SZÁÉV, néhány nap múlva pedig költözhetnek is az új városnegyedbe - Újvárosba - az első családok. A környezet őszintén szólva nem csábító. A kövesútra sarat hordanak ki az anyagszállító gépek, a paneleket emelő daruk, építőanyagok foglalnak el jelentős helyet, a földben elvezetett közművek nyomai a felszínen is jól követhetők, de az elkészült lakásokban ott az áram, a víz, a szennyvízelvezetés is megoldott, s néhány nap múlva már melegek lesznek a radiátorok is.

Most az elkövetkező napokban, hetekben még csak körülbelül harminc család költözhet be az Újváros első házának lakásaiba, mert az épület többi otthonában egy ideig a kivitelezést végző SZÁÉV építésvezetősége dolgozik, de szerkezetileg hat épület van már kész, így jövőre több száz család kaphat új otthont. Jövőre kezdik el a közintézmények - az iskola, az óvoda, az üzlethálózat - építését, de az ellátás megoldása nem várat addig magára.

A városi tanács úgy intézkedett, hogy az egyik kilencemeletes épület fogadószintjén átmenetileg egy háztartási és egy élelmiszerboltot nyitnak, amelyek a kereskedelmi hálózat elkészültéig gondoskodnak az ellátásról. Újvárosban a tervek szerint az első ütemben 1800 lakás épül fel, de amire megtarthatják az új városnegyed avatóját, húszezernél is többen élhetnek majd itt.