A nehézségek ellenére a vásárosnaményiak sem maradnak adventi programok nélkül. Filep Sándor polgármester lapunknak elmondta, vasárnap 16 óra 30 perckor gyújtják majd meg az első adventi gyertyát a Szent István parkban lévő városi koszorúnál. – Minden gyertyagyújtáskor tartunk egy kis vendégvárást is, minden alkalommal más fogadja majd a helyieket. Most vasárnap a Forrás Klub, advent második vasárnapján a képviselő-testületünk tagjai, ezüstvasárnap a Swiss Krono képviselői, míg aranyvasárnap a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársai várják a vásárosnaményiakat – tudtuk meg a polgármestertől. Filep Sándor hozzátette, a hétköznapokon is lesznek programok, az ovisokat a Csupa Csoda Vándor Játszótér várja, lesz jótékonysági főzőverseny, ahogy karácsonyi kézműves foglalkozás is színesíti a programot. – December 4-én az Eucharist ad adventi koncertet a vitkai református templomban, míg december 11-én Bereczki Zoltán lép fel a művelődési központ színháztermében – zárta az adventi programok ismertetését Filep Sándor, aki elmondta, ugyan nincs könnyű anyagi helyzetben az önkormányzat, de nem szerették volna, hogy az idén elmaradjanak a hagyományos adventi programok. – Ünnepeljünk közösen, együtt az öröm is megsokszorozódik – idézte fel a programsorozat mottóját a városvezető.

Elkülönítettek rá egy összeget

Nincs karácsony adventi várakozás nélkül – ezt az álláspontot képviseli a nyírbátori önkormányzat is. Máté Antal polgármester megkeresésünkre elmondta, advent első vasárnapján Abebe Dániel, ismertebb nevén "Bebe" ünnepi műsorával várják délután fél négykor a Szabadság téren a helyieket. – Ezután felkapcsoljuk az ünnepi fényeket, leleplezzük a Mikulás postaládáját, majd meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Meghirdettünk egy kézműves- illetve egy rajzpályázatot is, ezeknek is vasárnap lesz az eredményhirdetése – sorolta a polgármester, majd hozzátette, az adventi programokra már az év elején elkülönítettek egy összeget. Máté Antal elmondta, ezüstvasárnap rendeznek egy adventi hangversenyt, míg aranyvasárnap tartják meg a Bátori karácsonyt. – Az adventi forgatagban forralt borral, kenyérlángossal és édességekkel várják az árusok a nyírbátoriakat a Szabadság téren – fogalmazott Máté Antal, aki kiemelte a helyi civil szervezetek segítségét is, akik süteményekkel, forralt borral és forró teával, valamint zsíros kenyérrel kínálják majd a helyieket a forgatagban.