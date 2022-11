Bánki Filipptől azt is megtudtuk, aktív katonai szolgálatot szerződéses és hivatásos állományban lehet vállalni, s az egyes szolgálati formákról az interneten és bármelyik toborzóirodában tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.

– A tanulmányi ösztöndíjak rendszere is rendkívül széles körű. A Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolások 3,5-ös tanulmányi átlag felett 10 ezer forinttól egészen 58 ezer forintig kaphatnak ösztöndíjat. Mindez függ a tanulmányi átlaguktól és attól, hogy a program milyen szintjén álló intézményben tanulnak. A kadétprogram rendkívül népszerű, hiszen a tavalyi több mint négyezer után jelenleg több mint hétezer kadét van a rendszerben. Nyíregyháza ebből jelentősen kiveszi a részét a maga 267 tanulójával – ismertette az adatokat az alezredes.

Kiemelt bérezés

– A felsőoktatásban ennél is nagyobb összegre számíthatnak a fiatalok. A rendszerben meghatározott képzések valamelyikén tanulók (például leendő jogászok vagy mérnökök – a szerk.) akár 200 ezer forintot is kaphatnak havonta, amennyiben vállalják, hogy az oklevelük kézhez vétele után a honvédségnél teljesítenek szolgálatot. Önkéntes katonai szolgálatot is vállalhat az ifjúság, ami egy sokkal szabadabb szolgálati forma. Elsősorban azoknak szól, akiket érdekel a katonai pálya, de nem akarnak tartalékos állományba kerülni, esetleg a szerződéses forma kötöttségeitől is tartanak. Az önkéntes katonai szolgálat keretében kipróbálhatják, mit nyújt nekik a pálya, arról nem is beszélve, hogy az alapkiképzés elvégzése után a továbbtanuláshoz is többletpontokat kapnak. Innen a honvédségen belül is tovább lehet lépni, ráadásul olyan tudásra tesznek szert a kiképzésnek köszönhetően, aminek akkor is hasznát veszik a mindennapi életben, ha a jövőjüket mégsem a haderő kötelékében képzelik el – hívta fel a figyelmet Bánki Filipp, majd a honvédek fizetéséről is beszélt.

A legénységi állomány tagjai közel bruttó 400 ezer forintot vihetnek haza, mely kiegészül különféle pótlékokkal, támogatásokkal és a Magyar Honvédség nyújtotta szociális védőhálóval, s ehhez még érettségire sincs szükség. Az altiszti pályát már érettségihez kötik. A képzési program, azaz az Acélkocka Képzési Program elvégzése után válnak a fiatalok altisztekké, és a képzés első napjától fizetést kapnak.