Több szálon is összefonódik Nyíregyháza és az ausztriai St. Pölten. A két város egyrészt testvértelepülés, másrészt az egyetemeik is felvették egymással néhány évvel ezelőtt a kapcsolatot, s meg is kezdődött a két oktatási intézmény között az együttműködés. Csakhogy a koronavírus-járvány itt is közbeszólt, s a két évnyi kényszerszünet megtörte a lendületet.

A kapcsolatok újraélesztése, tovább ápolása érdekében delegáció érkezett a Nyíregyházára az osztrák egyetemről. A küldöttség tagjai és a Nyíregyházi Egyetem tagjai kedden sajtótájékoztatót tartottak az elkövetkező évek közös munkájáról.

A sajtótájékoztató résztvevőit dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul köszöntötte, aki a Nyíregyházi Egyetemen a külügyi tanácsadói tisztséget is betölti. Az osztrák delegáció nevében Mag. Mag. Daniela Lohner, az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője mondta el üdvözlő gondolatait, majd utalt a két város több évtizede kialakult kapcsolatára, illetve az egyetemek közös munkájára. Reményét fejezte ki, hogy a Covid után ismét folytatódhat a hallgatói és az oktatói csere, valamint a tudományos együttműködés. Utalt arra is, az jó kiindulási alap, hogy közel azonos hallgatói létszámmal működik a két egyetem.

A köszöntő gondolatok után ajándékkal kedveskedtek egymásnak az intézmények képviselői, a Nyíregyházi Egyetem ajándékát Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár adta át.

A két egyetem együttműködéséről dr. János István intézményvezetőt nyilatkozott szerkesztőségünknek.

- Hosszas egyeztetés után jött létre ez a találkozó St. Pölten felsőoktatási intézményével, ami jelentőségét, méretét és portfólióját tekintve nagyon hasonlít a Nyíregyházi Egyetemhez. Mi az oktatói és a hallgatói csereprogramokban gondolkodunk, tervezünk közös kutatási lehetőségeket, és a digitalizáció terén is előrébb akarunk lépni. Szeretnénk közös képzéseket kidolgozni, közös kutatásokat indítani, hogy a kapcsolatok minél élőbbek legyenek hosszú távra. Nyíregyházának is fontos St. Pölten, hiszen testvértelepülési kapcsolatról van szó, a két egyetem közös munkája éppen ezért még jobbá válhat.

Az osztrák delegáció egyik tagjához nem kellett tolmács, ugyanis bár Mag. Dr. Dr. Katalin Szondy Ausztriában nőtt fel, de a nagymamáját gyakran meglátogatta Hajdúböszörményben. A st. pölteni egyetemen kilenc éve dolgozik, az intézményfejlesztési iroda vezetője.

- Látogatásunk célja, hogy újraélesszük a meglévő jó kapcsolatainkat , ami a vírusjárvány előtt nagyon jól működött. Arra gondoltunk, hogy a személyes találkozások új lendületet adnak az együttes munkának. Azért is lenne jó az oktatói csere, mert a magyar és az osztrák oktatás között vannak eltérések, a tradíciók különbözőek, éppen ezért lenne mit tanulnunk egymástól. Ha európai dimenzióban gondolkodunk, azt gondolom, hogy a programokat és a hálózatokat tekintve az együttműködés a jövőben még fontosabb lesz. Sokrétű nálunk az oktatás, a legfontosabb az informatika, de sokat foglalkozunk a médiával is úgy a tartalmával, mint a technikai és gazdasági hátterével. Társadalomtudományi tantárgyakat is oktatunk, foglalkozunk továbbá szociális munkások és egészségügyi dolgozók képzésével is. Bízom benne, látok majd olyan ötleteket is itt Nyíregyházán, amiket otthon beépíthetünk majd az intézményfejlesztésbe.

KM