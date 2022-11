A Lónyay 200 Emlékév keretében nemcsak megyénkben, hanem Budapesten is vannak rendezvények, megemlékezések. Éppen a mai napon a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban és Kollégiumban 13.45 órától ismeretterjesztő előadás hangzik el a Lónyayak letűnt világa címmel, valamint megnyitják a családról szóló vándorkiállítást is. Köszöntőt mond Tóth Csaba Csongor, az oktatási intézmény igazgatója és Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke. A 200 éve született Lónyay Menyhértről, hazán egykori miniszterelnökéről dr. Cieger András történész tart előadást. A kiállítást megnyitja és tárlatvezetést tart Klicsu Ferenc közalapítványi elnök, Tuzsér alpolgármestere. A rendezvény a Lónyay Utcai Református Gimnázium diákjainak műsorával fejeződik be.

KM

Borítókép: A vándorkiállítást megyénk több településén is bemutatták | Fotó: KM