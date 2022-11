Beszédét Eleanor Roosevelt egyik gondolatával kezdte: „Az ember filozófiája nem szavakban fejezhető ki a legjobban, hanem a döntéseivel. Hosszú távon mi alakítjuk magunkat és az életünket is. A folyamat csak a halállal ér véget, és a döntéseink teljes mértékben a saját felelősségünk.” A Nyíregyházához is szorosan kötődött katonatiszt az emberiség nevében a saját felelősségére vállalta döntéseit, még akkor is, ha felettesei azokat rossz szemmel nézték.

A gazdag és mozgalmas életútból néhány fontosabb eseményt említünk meg. Az ünnepi szónok hangsúlyozta azt a magyar történelmi sajátosságot, hogy Reviczky Imre a katonatársaival együtt Ferenc József idejében kezdte meg a szolgálatát, s a hazát védte Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Szálasi Ferenc, a II. Magyar Köztársaság, Rákosi Mátyás és Kádár János idején is. Kiemelte, hogy a posztumusz vezérőrnagy Kölcsey Ferenccel vallotta: „A haza minden előtt”.

A felvidéki nemesi családból származott Reviczky Imre a nagyváradi Honvéd és Hadapród Iskola elvégzése után az I. világháború harcterein szolgált. Már akkor megmutatkozott empátiája a beosztottjai iránt. Trianon után el kellett hagynia szülőföldjét, az esküvője 1920 decemberében Nyíregyházán volt. A II. világháború idején harcolt a keleti fronton, majd Nyíregyházán és Nagybányán szolgált. Ez utóbbi városban a közmunkaszolgálatos zászlóalj parancsnoka lett. Több ezer román és zsidó munkaszolgálatos tartozott a parancsnoksága alá. Rendeleteivel javított az ellátásukon, megtiltotta a bántalmazásukat, 1944-ben elősegítette a román századok szökését. Több ezer zsidót hívott be 1944-ben munkaszolgálatra, megmentve ezzel őket a deportálástól. A nyilasok letartóztatták, a sopronkőhidai fegyházba zárták. A II. világháború után szervezte megyénkben az új határőrizetet, majd Nyíregyházán a megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetőjeként dolgozott, azonban 1950-ben elbocsátották a hadseregből. 1952-ben megfosztották nyugdíjától és 75 százalékos hadirokkant létére Budapesten egy pincében szénlapátolással kereste kenyerét egészen 1957-ben bekövetkezett haláláig.

– Nem gyűjtött vagyont, érdek nélkül tett jót az emberekkel. Jutalma mindezért a szeretet lett, a megmentett emberek ezreinek a szeretetét mondhatta a magáénak. Életével, erkölcsi magatartásával követendő példát hagyott hátra az utókornak – fogalmazott beszéde végén Tóth Sándor.

Az emlékező gondolatok után Csatlós Tamás kántor mondott gyászimát, majd Teszter Nelli zongoraművész éneke az életet éltette. Ezt követően a megye és a város, valamint intézmények és egyesületek képviselői elhelyezték az emlékezés, a hála, a tisztelet koszorúit.

MML