Gyakori, hogy már november végén nyitnak a karácsonyi forgatagok több városban is, ilyenkor az emberek szívesen sétálnak fel a főterekre, ha másért nem, legalább elkortyolgatni egy finom forralt bort, esetleg egy forró csokoládét. Ám olykor érdemes egy kicsit nyitottabb szemmel körbe nézni az árusok között, hiszen egyre gyakoribb, hogy a rendőrség is kitelepül. Segítségére szeretnének lenni az embereknek, hiszen karácsony közeledtén se szeretne senki vagyonvédelmi vagy más bűncselekmények áldozatává válni.

Ilyen konzultációkhoz kínáltak lehetőséget november utolsó napján Nyíregyházán is a Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai néhány órában, egy országos program, a Házhoz megyünk – Biztonságban Magyarországon című, 2014 óta tartó kezdeményezés keretében. A szakemberek az információs ponton nemtől és korosztálytól függetlenül szívesen adtak tájékoztatást különféle bűnmegelőzési programokról, igény esetén személyes tanácsadásra is lehetőség nyílt drogprevencióról, a vagyonvédelem, az internet veszélyeit taglaló és az áldozatvédelem témakörében.

Tanácsokat lapunknak is szívesen adtak volna, de mivel nyilatkozathoz nem volt engedélyük, dr. Kovács Attila rendőr alezredest kérdeztük, akit 2017-ben neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának élére.

– Nyolc évvel ezelőtt a kezdeményezés szimplán vagyonvédelmi programként indult, majd 2015-ben kiegészült a BikeSafe Országos kerékpár regisztrációs lehetőséggel és internetes felülettel, amit a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa működtet és tett egyre népszerűbbé. Arra igyekeztünk fókuszálni, hogyan ne legyünk vagyon elleni bűncselekmények, így például csalások vagy betöréses lopások áldozatai. Akkoriban gyakoriak voltak az ilyen esetek.

– Aztán a projekt fokozatosan kinőtte magát, az osztály kitelepüléseket szervezett a helyi kapitányságokkal együttműködve, létrehoztunk bűnmegelőzési információs pontokat a különféle rendezvények helyszínén, vagy egyszerűen csak valamelyik város központjában. Ahogy az igény a kitelepülések iránt egyre nagyobb lett országszerte, úgy lett belőle általános érvényű prevenciós esemény. Ma már nem csak vagyon elleni bűncselekményekről eshet szó, de drogprevencióról, internetbiztonságról, kapcsolati erőszakról, szinte minden lakosságot érintő kérdésekről. Azért is lett ettől az évtől az akció elnevezése Házhoz megyünk – Biztonságban Magyarországon – foglalta össze a legfontosabbakat az alezredes.

Mint kifejtette, ez a prevenciós munka akár még operatív elemzéseknek is forrása lehet, az emberek beszámolóiból a rendőrök azt is megtudhatják, hogy adott időszakban, a megye városaiban és környezetükben milyen típusú bűncselekmények jellemzőek. A vagyonvédelemmel, az internethasználattal vagy a zaklatással kapcsolatos kérdések nyilván sokakat érdekelhetnek, az utóbbiak áldozatai könnyebben is megnyílnak ilyen körülmények között. Megtudhatják az emberek, hogy adott esetben mit lehet tenni, kikhez, hová fordulhatnak, hogy ne legyenek például banki csalások áldozataivá.

– Örömmel mondhatom, jók a tapasztalatok, a visszajelzések, egy-egy kitelepülés mellett a helyi középiskolába is ellátogatunk, és egy kiválasztott téma kapcsán előadást tartunk, természetesen az adott korosztályok érdeklődésének megfelelőt – tette hozzá dr. Kovács Attila.

Magunk is meggyőződhettünk róla, hogy az információs pontok Police Caffe-jában akár kávéval is megvendégelik a tanácsadásra várókat. Bőségesen ellátnak mindenkit szórólapokkal, sőt kisebb ajándéktárgyakkal, hol kulcstartóval, hol más aprósággal kedveskednek. Az egyék évben például olyan ajtóéket osztogattak, amely riasztó hangot adott ki magából, ha valaki kéretlenül akarta betolni azt.

Búcsúzóul az osztályvezető két olyan esetet is elmondott, amelyről éppen egy ilyen akció során értesültek. Az egyik „törvénytisztelő állampolgár” azt mesélte el egy bevásárlóközpontban nyitott információs ponton, mennyire rossz viszonyban van a szomszédjával, és ezen változtatni se szeretne. Sőt inkább elmélyítené a rossz viszonyt, vallotta be őszintén, villamos áramot készül vezetni a kerítésbe, és beszerzett két vérebet is. Szerencsére sikerült felvilágosítani a helyes kutyatartás szabályiról, illetve megértetni vele, hogy tulajdonképpen bűncselekmény elkövetésére készül. Ilyen módszerekkel és eszközökkel senki nem védheti saját tulajdonát.

Egy másik történetben a vendéglátóipari egységeket, szórakozóhelyeket előszeretettel látogató fiatalkorúak voltak a főszereplők. Azt sérelmezték, hogy nem mindenhová engedik be őket. Hetykén előadták, hogy találtak megoldást: elkérik idősebb társaik személyi igazolványát, és azzal mennek szórakozni. Gyorsan felnyitották a szemüket, hogy a tettük miért nem szabályos, amiből akár még bűncselekmény is kikerekedhet.

Zárásképpen dr. Kovács Attila nyomatékosan felhívta rá a figyelmet, hogy napjainkban leginkább az internetes csalások időszakát éljük, sok a visszaélés a használt cikkek kereskedelménél, és bár gyakran a kárérték után mindössze szabálysértés állapítható meg, fontos tudni, hogy ilyen esetekben is lehet feljelentést tenni.