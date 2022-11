A nyíregyházi származású dr. Bajusz-Rácz Anitát gyerekként a művészetek vonzották, ám kiváló tanárai és oktatói hatására az érdeklődése a vegyészet, majd a kutatások felé fordult.

Azt, hogy jó döntést hozott, nem csak az bizonyítja, hogy szenvedélyesen szereti a munkáját, de igazolják ezt az elismerései is: két évvel ezelőtt Junior Prima díjat kapott, néhány héttel ezelőtt pedig átvehette a „L’Oréal – UNESCO A Nőkért és a Tudományért” elismerését – ez utóbbit minden évben három kivételes tehetségű kutatónőnek ítéli oda az akadémikusokból álló zsűri.

Költséges és időigényes

Nyíregyházán született, itt járt általános és középiskolába, ma pedig Budapesten a Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársaként gyógyszerkutatással foglalkozik. Számítógépes modelljei segítségével lerövidíti a gyógyszerfejlesztés folyamatát, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy betegek százezrei rövidebb idő alatt juthassanak a tüneteiket megszüntető, fájdalmaikat enyhítő készítményekhez. Feladata sokrétű, kutatási területe kimeríthetetlen, ő maga pedig tökéletes interjúalany, hiszen olyan magától értődő egyszerűséggel mesél a matematika és a kémia bonyolult területéről, hogy az a laikusok számára is érthető.

– A gyógyszerfejlesztés kezdeti szakaszában a lehetséges hatóanyag-molekulákat rengeteg kísérletnek vetik alá: megvizsgálják, hogy egy-egy molekula mennyire lesz hatékony, de azt is tudni kell, mennyire biztonságos, milyen esetleges mellékhatásokkal jár, mennyi idő alatt bomlik le vagy szívódik fel.

– Ez a folyamat és maga a gyógyszerfejlesztés nem csak költséges, időigényes is: attól a pillanattól, hogy egy hatóanyag-molekulát alkalmasnak gondolnak egy betegség kezelésére, addig, amíg maga a gyógyszer forgalomba kerül, akár 10-15 év is eltelhet – meséli dr. Bajusz-Rácz Anita, aki ezt a folyamatot rövidíti le: számítógépes modellezéssel akár több százezer hatóanyagjelölt gyógyszerbiztonsági tulajdonságait képes előre jelezni, és kizárni azokat, amelyek nem lesznek használhatók a fejlesztés során. Amíg egy ilyen vizsgálat laboratóriumi körülmények között napokig is eltarthat, az ő modelljei akár perceken belül jelzik az eredményt.

Meghatározó pedagógusok

Anita még egyetemistaként sem gondolta, hogy kutató lesz, sőt hetedikes koráig a művészetek és a rajz kötötték le, ám az Apáczai-iskolában Kálnay Istvánné órái megváltoztatták az életét. – Ez hatalmas fordulópont volt, annyira megszerettem a kémiát, hogy a Krúdy-gimnázium volt a következő állomás, ahol Chriszt Gyula erősített meg abban, hogy ezzel kell foglalkoznom. Azt, hogy a kutatás felé fordultam, a Debreceni Egyetem egyik oktatójának köszönhetem: vegyész szakon tanultam, és bár azért jelentkeztem oda, hogy később tanítsak, ő elhitette velem, hogy a kutatásokban tudnék kiteljesedni – igaza lett.

– A gyógyszerkutatásban hatalmas lehetőségek rejlenek, és én szenvedélyesen szeretem azt, amit csinálok. Mint minden kutatónak, nekem is az a célom, hogy sokaknak segíthessek, és hogy a kutatásaim a társadalom hasznára váljanak. Bár a munkám nem olyan látványos, mint megvizsgálni vagy megműteni egy beteget, de a tudat, hogy segíthetek, komoly erő. Ahogy az is, hogy Budapestre kerülve be tudtam bizonyítani, hogy az egyetemi jegyeim – köztársasági ösztöndíjas voltam – mögött valós tudás van.

– Vidékről indulva a fővárosban nem könnyű kutatóvá válni, de sikerült, és ezekből a küzdelmekből sokat tanultam – mondja Anita, és hozzáteszi: a díjai mögött kudarcélmények is vannak, hiszen nem minden modell működik elsőre, de ő ezt az eredményekhez vezető út egyik lépéseként fogja fel. Azt is a helyén kezeli, hogy a saját szakterületén a siker nem egyik napról a másikra születik. Úgy véli, a magyar kutatók okosak, a különbséget köztük a befektetett munka mennyisége és minősége jelenti, ahhoz, hogy valaki kiemelkedjen, nagyon motiváltnak kell lenni. Ő folyamatosan képzi és fejleszti magát, lépést tart a technológia változásaival, és mint mondja, ezen a téren is sokat lépett előre.

Kétszáz százalékon pörög

– Amikor kezdő kutatóként kitaláltam egy-egy ötletet, kiderült, hogy mások máshol már több éve megcsinálták, mára viszont „utolértem” a hasonló területtel foglalkozó kollégákat, és bízom benne, hogy hamarosan én leszek az, aki elsőként kezd el kutatni egy bizonyos területet. Tudom, hogy eljön majd az a periódus, amikor akár egy szakmai műhelyt, kutatócsoportot fogok irányítani, de most még kétszáz százalékon pörgetem magam.

– Ebben szerencsére a férjem kitűnő partner, aki szintén a gyógyszerkutatásban dolgozik, és hiába próbáljuk meg nem hazavinni a munkát, időnként előfordul, hogy este tízkor kezdünk el megvitatni egy-egy új ötletet – mondja nevetve Anita, aki szerint ez természetes, hiszen ahogy fogalmaz, most a van a pályája „rakétabegyújtós” szakaszában.

Hárman kapták meg

Huszadszor adták át az idén a L’Oréal – UNESCO A Nőkért és a Tudományért elnevezésű díjat, amit eddig ötvennégyen vehettek át. Az ösztöndíj magyar kutatónőket támogat, a program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia. Dr. Bajusz-Rácz Anita mellett a díjat Spohn Réka biológus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársa és Hetényi Anasztázia, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi docense vehették át.