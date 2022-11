A Hősök temetőjéről elmondta, mind az elhunytak számát, mind a terület méretét tekintve, ez az egyik legnagyobb temető az országban, ahol az első világháborúban elhunytak fekszenek.

– A temetkezési hely egykor még ettől is nagyobb volt, de időközben lakóházak épültek a környékre. Az idén a Honvédsuli mellett gimnáziumok és szakiskolák tanulói is segédkeznek a rengeteg mécses meggyújtásában. Sok idős emberrel lehet találkozni a megemlékezéseken, akik az elhunyt szeretteik sírját keresik föl. Koszorúkat helyeznek el, és még több mint egy évszázad távlatából is fejet hajtanak a hősi halált halt őseik előtt – emelte ki az igazgató.