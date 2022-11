Kisari Károlytól azt is megtudtuk, a korábbi évek ukrán–magyar együttműködései révén ismerik az ottani ellátórendszert, mely sokkal fejletlenebb, mint a hazai.

– Olyan problémákat is feltárunk a gyerekeknél, amiket az ottani ellátórendszer egyszerűen nem vett észre, de most lehetőségünk van ezen javítani. Vannak súlyos gondok, amiket a szülők nem tudnak önállóan kezelni, és olyan esetek is, amikor „csupán" a gyerekek beilleszkedését kell segítenünk. A programunkhoz sok segítséget kapunk a különféle szervezetektől, a Kárpátok Alapítvány, a United Way Magyarország és a Budapest Bike Maffia is támogatja a munkánkat – tudatta Kisari Károly.

Támogató közösség

A Beregszászi járásból érkezett hazánkba Molnár Éva, aki kislányával rendszeres résztvevője a Csodavár foglalkozásainak. Lapunknak elmondta, hetente kétszer járnak gyógypedagógiai foglalkozásra és a neurofeedback-tréningen is részt vesznek.

– Folyamatosan látom a gyermekemen a javulást, és úgy vélem, egy anya számára ez óriási sikerélmény. Fantasztikus ez a segítőkész közösség, ráadásul a szakemberek mellett rengeteg beszélgetek a többi anyukával is. Akik ide járnak, hasonló problémákkal küzdenek, mint én, és nagyon jó érzés megosztani egymással a tapasztalatokat, tanácsokat adni és kapni. A gyermekemet megviselte az átköltözés, voltak kezdeti nehézségek, de már nagyon jó irányba tartunk – osztotta meg tapasztalatait a fiatal édesanya.

MI