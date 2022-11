A fényárban pompázó karácsonyi forgatagban kedvünkre válogathatunk a kézműves portékák között, megcsapják orrunkat a karácsonyi illatok: a szegfűszeg, a fahéj, a sült gesztenye illata, melyek mind- mind az év legnagyobb ünnepére, a karácsonyra hangolja rá a lelkeket. Hangulatos karácsonyi vásár készülődik napok óta Nyíregyháza belvárosában, a főtéren megsokasodtak a fabódék, több mint 50 árus foglalja el hamarosan a házikókat, hiszen ezen a héten vasárnap elkezdődik az advent, a várakozás időszaka.

– Lesz karácsonyi forgatag, mint ahogyan az látszik a belvárosban, ma épp a díszek kerülnek fel a város 13 méter magas fenyőfájára, a ledes fényfüzérekkel és a ledes karácsonyi fényekkel az ünnepi világítást energiatakarékosra fogjuk – kezdte hétfői sajtótájékoztatóját dr. Kovács Ferenc polgármester. Majd azzal folytatta, megtakarítási, észszerűsítési intézkedéseket vezetett be a város, de az adventi hangulatból nem tekertek lejjebb, mert szeretnék, hogy a nyíregyháziak körében igen népszerű karácsonyi vásár most is ragyogjon. Ami a fényeket illeti, annak költségeit a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület átvállalta az önkormányzattól, ezért is foglalt helyet a sajtótájékoztatón a polgármester mellett Lakatos Tibor az egyesület elnöke. Dr. Kovács Ferenc megköszönte a segítséget. Mint elhangzott, a polgármesteri hivatal homlokzatán lévő díszfényt, és a Kossuth tér óriás fáinak lámpáit időkapcsolóval fogják szabályozni, így azok 16–23 óra között fognak világítani.

Fotós: Sipeki Péter

– Köszönhetően annak a szemléletnek, hogy nehéz helyzetben össze kell fognunk, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület felajánlásának köszönhetően fényben pompázhat a színes forgatag. Az idén a helyi kulturális egyesületek, együttesek felajánlják produkcióikat, ők a városháza előtt felállított színpadon lépnek majd fel. Háromszor osztunk ajándéklapcsánkát, a Mikulás-ház pedig december 4-étől december 11-ig nyitva áll a gyerekek előtt. Szilveszteri tűzijátékot és utcabált nem tervezünk az idén, de a forgatag nyitva lesz az év utolsó napján is – tette hozzá a polgármester.

Forrás: Nyíregyháza MJV

– Nagy az öröm az egyesületünknél, az idén ünnepeljük megalakulásunk tizedik évfordulóját. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesületet 10-12 tag hozta létre, mára 50 vállalkozás tartozik hozzánk. A nyíregyházi belváros karácsonykor nagyon szép, évek óta mi is és a város óvodásai is hozzáteszünk ehhez, hiszen a kis méretű fenyőfákat mi adjuk a sétányhoz, a gyerekek rajzai pedig felöltöztetik a 20 darab úgynevezett kreatív dézsás zöld fenyőt. A díszkivilágítás fontos része a belvárosi hangulatnak ilyenkor, ezért ajánlottuk fel segítségünket – mondta Lakatos Tibor.

– A forgatag egy fontos találkozási pont a városlakók számára, ilyenkor megtelik emberekkel a főtér, a felnőttek vásárolnak, a gyerekek is jól szórakoznak – a programokról már dr. Ulrich Attila alpolgármester beszélt. – November 27-én meggyullad az első gyertya az adventi koszorún, a téren 17.30-kor gyújtjuk meg, ugyanekkor bekapcsolnak a csillogó fények is. A hagyományos karácsonyi koncert december 16-án 19 órakor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya -társszékesegyházban, ahol a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, és a Nyíregyházi Cantemus Kórus közös karácsonyi műsorát láthatják az ünnepváró nyíregyháziak - hangzott el.