Tavasszal Az év felfedezettjének választotta az MTVA, november 9-én pedig megkapta a Junior Prima díjat is, ismeretterjesztés és média kategóriában az M5 ifjú műsorvezetője, Koltai-Kiss Bori, aki még nincs 30 éves, de karrierútja a bizonyíték arra, hogy kellő szorgalommal és kitartással gyakornokból egy nap akár műsorvezetővé is válhat egy fiatal tehetség. Ő a Csináljuk a fesztivált! december 3-án induló új évadának közösségi média nagykövete is.

KM