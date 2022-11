„Ültess fát, építs házat, nevelj gyermeket, és nem éltél hiába!” - mondja egy régi keleti bölcsesség. E gondolat jegyében életfát ültettek újszülött gyermekeiknek a szülők a napokban Baktalórántházán a Dégenfeld Kastélymúzeum parkjában.

A négy évvel ezelőtti kezdeményezés hármas összefogással valósulhatott meg. A Keresztény Érteliségiek Szövetsége (KÉSZ) helyi csoportja csatlakozva Ferenc pápa teremtésvédelem imavilágnapjára megfogalmazott üzenetéhez, kezdeményezte az önkormányzatnál az Újszülöttek Parkjának kialakítását 2019-ben. Az ötletet támogatta az önkormányzat és a Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi Erdészete is Bíró Imre erdészeti igazgató vezetésével. Az idei ültetésekkel együtt így már összesen 35 család 47 gyermekének ültettek az édesapák és az édesanyák kisfát. Kozma Attila alpolgármester ünnepi gondolatait osztotta meg a jelenlévő szülőkkel, nagyszülőkkel. Csubák Éva, a KÉSZ helyi elnöke is köszöntötte a résztvevőket, majd Aranyosi Ervin: Szeretnélek felemelni c. verse után átadta a szülőknek gyermekeik nemzeti színű névkártyáit. Lázár István plébános atya az édesanyák, az édesapák fontos és nélkülözhetetlen küldetéséről, a gyermekáldás elfogadásáról, a közélet szereplőinek családok iránti felelősségéről beszélt. Örömteli percek következtek, a kisfák közös elültetése, majd a gyermekek névkártyáinak felhelyezése, amely megkoronázta a bensőséges eseményt. István atya megáldotta és megszentelte az elültetett életfákat, a gyermekeket, a szülőket, a családokat. A szülők elhivatottsága, hogy igent mondtak a KÉSZ hívó szavára, és életfát ültettek, egy kötődést adtak gyermeküknek egész életükre. Kötődést a szülő - és lakóhelyükhöz, tudják majd, honnan indultak, és ahová mindig visszatérhetnek. István atya gitáros játéka, a közös éneklés, és a közös ima elmondása még meghittebbé, családiasabbá tette az eseményt.

KM