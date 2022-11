1952. november 2., vasárnap

Haladéktalanul meg kell kezdeni a gyapot szedését megyénkben!

Bár az időjárás az idei esztendőben kedvezőtlenül befolyásolta a gyapottermelést Szabolcs-Szatmárban, mégis jó termést ígér a gyapot, még a másodvetésű gyapotnövények is. A gyapot nagyrészt a lábán, levélzet nélkül is beérik, tokjai az eső ellenére is részben, vagy egészen kinyílnak. Az esős, nyirkos idő ellenére is azonnal hozzá kell látni a szedéshez, a repedezett tokokat még nyirkosan, vizesen is le kell szedni, a tokok tartalmát, a magvasgyapotot kézzel ki kell fejteni. A kifejtett gyapotot tűzzel melegített helyiségben gondosan, pormentesen, osztályozott állapotban meg kell szárítani.

A zöld gubók kivételével le kell szedni és ki kell fejteni minden gubót, mert a dér- és fagycsípte gubók az eső miatt romlani, penészedni kezdenek. Ezt akadályozzák meg a termelők a kézi kifejtéssel, szárítással. Különösen nagy gondot kell fordítani az érett, fekete magvú magvasgyapotra!

Kárt csinál saját magának is, de egész népgazdaságunknak az a gyapottermelő, aki most elhanyagolja a gyapotszedést, az esőre, a nyirkos időre hivatkozik, kétségtelenül helyes kormányunknak az az intézkedése, amellyel megbünteti a gyapotszedéssel késlekedőket. Senki ne késlekedjen hát a gyapotszedéssel!

1982. november 2., kedd

Milotán van Európa legészakibb rizstelepe

Megyénkben egyetlen helyen termesztenek rizst, a milotai termelőszövetkezetben, melynek érdekessége, hogy Európa legészakibb fekvésű rizstelepe. A nemrég befejeződött aratás szép eredményeket hozott, hiszen hektáronként csaknem harminc mázsát takarítottak be a szövetkezet szakemberei.