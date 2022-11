A mostani találkozón is a nőgyógyász szakma ismerheti meg az eljárást. A petefészekrák az ötödik leggyakoribb tumoros elváltozás a nők körében, ugyanakkor a halálozási statisztikákban sajnos vezető helyet foglal el. Ennek oka, hogy alattomosan alakul ki a főleg 50-60 és feletti korcsoportban, sokszor a nőgyógyászati szűrések sem igazolják időben. S mert általában akkor derül ki a rosszindulatú elváltozás, amikor már áttétet ad más szervekbe, a metasztázisok nagy gyakorisággal a hashártyát is érintik. Ezért válik fontossá a petefészekrák kezelésében a haladó műtéti technikák átadása.

– Minden attól függ, hogy milyen stádiumban találkozunk a beteggel, milyen kondíciókkal fekszik be a műtétre, a hashártyán lévő daganatos áttétek előrehaladottsági foka nagyban befolyásolja a páciens túlélési esélyét. Jelen tudásunk szerint a citoreduktív sebészeti beavatkozás a hashártyaáttéteket okozó betegségekben az első és a leghatékonyabb beavatkozási módszer – emelte ki dr. Tóth Lajos Barna. Hozzátette, mint minden új és speciális eljárás, ez a műtét is sokat fejlődött az utóbbi évtizedben, a kezdeti 10-12 órás operáció ma már 5 óra alatt elvégezhető. – Az onkológiai sebészet egy dinamikusan haladó ága az orvostudománynak, így számtalan élettani, kórélettani kutatások folynak ezzel az eljárással párhuzamosan, folyamatosan vizsgálják a különböző kemoterápiás oldatokat, és a műtéti eszközök is szélesednek. Az elmúlt 10 év alatt 335 betegen végeztünk citoreduktív műtétet, biztatóak a túlélési eredmények – jegyezte meg a sebész főorvos. Mint megtudtuk a megyei kórházon kívül az utóbbi egy évben két fővárosi intézményben is végeznek ezzel a módszerrel onkológiai műtéteket.

Dr. Szűcs Attila, az intézmény főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: – Óriási büszkeség számunkra, hogy ennek a konferenciának kórházunk ad otthont. S nagy öröm, hogy az első ilyen műtétet kórházunkban végezhette el a főorvos. Ehhez kellett az ő szakmai tudása és ambíciója, valamint az akkori kórházvezetés támogatása. A vendégeknek néhány szóban bemutatta az integrált kórház működését, beszélt az ellátási területekről, a betegágyszámokról. Végezetül jó munkát, szakmai tapasztalatcserét kívánt a konferencia résztvevőinek.