A FIDESZ-KDNP országjáró fóruma keretében Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke kedd este Fehérgyarmaton vendégeskedett.– Azért beszélgetünk országszerte az emberekkel, mert nehéz helyzetben van az ország, nehéz helyzetben van egész Európa. Ez itt különösen igaz, hiszen a szomszédságunkban háború zajlik, miközben Brüsszelben olyan döntéseket hoznak, amik megnehezítik a kisvállalkozások és a családok életét – nyilatkozta szerkesztőségünknek a politikus. – Elhibázott szankciókat vezettek be anélkül, hogy megkérdezték volna az embereket, megkérdezték volna az európai vállalkozások vezetőit, az európai családokat, és ez most olyan energiaárakkal és olyan inflációval jár, amelynek mindenki érzi a nehézségét. Sok ország már recesszióba fordult. Mi megpróbálunk kilépni a globális válságból és ehhez szükség van az emberek támogatására. Ezért indítottuk a Nemzeti Konzultációt, hogy Európában először a magyar embereknek legyen lehetőségük elmondani a véleményüket. Mit gondolnak a brüsszeli szankciókról, mit gondolnak arról, ahogy Brüsszel a háború kérdését kezeli. A mi álláspontunk egyértelmű. Elítéljük az orosz agressziót. Mi a békét szeretnénk megteremteni, mert ha béke van, az sokkal jobb a gazdaságnak, sokkal jobb az embereknek és persze sokkal jobb egész Európának. Arra kérek mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Konzultációt, mondja el a véleményét. Üzenjen ezzel a brüsszeli döntéshozóknak, akik ezeket a szankciókat ráerőltették az európai emberekre és mi a magyar emberek véleményével a hátunk mögött tudjuk majd megvívni az elhibázott szankciók elleni harcunkat. Mi azt szeretnénk, hogy a gazdaság működőképes maradjon, mi azt szeretnénk, ha a munkahelyeket meg tudnánk védeni és azt szeretnénk, ha a családtámogatásokat nem csak meg tudnánk őrizni, hanem bővíteni is tudnánk.

KM

Kép: A fórum vendége, Nacsa Lőrinc (jobbról a második) a házigazdákkal és a résztvevőkkel | Fotó: Wacteinheim József