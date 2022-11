rendezvény egy országjáró sorozat része, melynek keretében hazánk jövőjéről és a nemzetközi helyzetről beszélgetnek a lakossággal. A fórumon jelen volt Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Szekeres József, Nyírtelek polgármestere.

Dr. Vinnai Győző kiemelte, nehéz időket élünk, elszálltak az árak. A kormány célja, hogy mihamarabb béke legyen, illetve az is, hogy vonják vissza az Oroszországot sújtó szankciókat, mert azok többet ártanak Európában, mint Oroszországnak.

– Most különösen fontos megkérdezni és tájékoztatni az embereket – ezt már Simicskó István mondta a jelenlévőknek.

Hozzátette: a szankciók nem érték el céljukat, az oroszok nyitottak Ázsia felé, így az energiaszektoruk soha nem látott bevételekre tett szert.

– Az országjárás és a nemzeti konzultáció lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük az emberek véleményét a világ dolgairól és hazánk jelenéről és jövőjéről is – hívta fel a figyelmet.

KM