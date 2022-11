Móricz Zsigmond Színház

10 óra: Kukucs!, Kis Mukk bérlet, Művész Stúdió, készült Pregitzer Fruzsina és Olajos Gábor forgatókönyve alapján magyar alkotók műveinek felhasználásával, rendezte: Pregitzer Fruzsina

Kukucs? Mi is ez? Kukucs! – kiáltok fel, ha megpillantok valamit, és azt érzem, kiáltanom kell. Kukucs – mondom, ha azt szeretném: nézzen ide ez a gyermek, vagy bárki, mert valami fontosat mutatok… Kukucs? A pillanatot elkapni – Ó, Faust…! – a varázslatot megfejteni, benne lenni, átváltozni… És folytathatnám még sokáig, mit is jelent ez a kifejezés…

Pregitzer Fruzsina, aki Jászai Mari-díja mellett 2022-ben Magyarország Érdemes Művésze díjban is részesült, Alszanak a halak? című különleges produkciója után most kisgyermekeknek rendez játékos, de minden bizonnyal fontos és maradandó élményt jelentő színházi előadást.

19.30: Jó estét nyár, jó estét szerelem, zenés színmű, Krúdy (D) bérlet, Krúdy-kamara, rendezte: Horváth Illés

Fejes Endre 1969-ben megjelent igaz történeten alapuló regénye mára a magyar irodalom egyik klasszikusának számít. Készült belőle filmes adaptáció, valamint a budapesti Vígszínházban született zenés színpadi változat Presser Gábor dalaival.

A történet középpontjában egy titokzatos görög diplomata, Viktor Edman áll, aki luxuséttermekben, fényűző vacsorákkal hódítja a fiatal magyar lányokat, akik bele is szeretnek és hozzá vágynak menni feleségül. A fiú kedves és nagyvonalú, mindig meg tudja nevettetni aktuális partnerét, de időnként hirtelen ingerültté válik, viselkedése furcsa lesz. Mi okozhatja benne a feszültséget? Talán mégsem egészen az, akinek mutatja magát?

Krúdy Gyula Art Mozi

16.25: Veszélyes lehet a fagyi, magyar filmdráma

Szilágyi Fanni első nagyjátékfilmje, a Veszélyes lehet a fagyi a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült.

18 óra: A menü, amerikai horror, vígjáték

A fiatal pár, Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy exkluzív étteremben vacsorázzanak; a séf fényűző menüt állított össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.

19.50: Semmi, dán thriller

A Semmi Janne Teller azonos című nemzetközi bestsellerének filmfeldolgozása. A regény hatalmas vitát váltott ki, előbb betiltották Dániában, majd kötelező olvasmánnyá tették az iskolákban. Sokan a 21. századi A Legyek Urának tartják a művet.