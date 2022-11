Ünnepi beszédet Nagyné Hermányos Zsuzsanna igazgató mondott. Mint kiemelte, a huszonnégy éve november 12-én megtartott szociális munka napja jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjanak valamennyi munkatársnak, dolgozzon bár házi gondozásban, nappali ellátásban vagy bentlakásos otthonban.

– A legnemesebb munka, amit az ember végezhet, mások megsegítése. Nagy-nagy hivatástudat kell ehhez az emberpróbáló munkához, de nagyon fontos ehhez a tevékenységhez a hit, az alázat és a bátorság is – fogalmazott az intézmény vezetője, aki utalt a pandémia nehéz időszakára, majd az azt követő újabb kihívásokra. - A tavalyi ünnepségen nem gondoltuk, hogy a holnap még nehezebb lesz. Kitört az orosz-ukrán háború, energiaválságot kell átélnünk, s mindennek következtében az árak is emelkednek. Ezek az újabb gondok a szociális ellátórendszernek is újabb nehézségeket jelentenek. Óhatatlanul is felvetődik a kérdés, mit hozhat a jövő, mire készüljünk fel. Egyre több az idős személy, az elvált szülő, a gyökértelen fiatal, nehéz emberi sorsokkal találkozunk nap mint nap. Éppen ezért munkánkhoz elengedhetetlen a sokoldalú felkészültség, az őszinte együttérzés, az empátia, az emberség, a türelem. Minden eset más és más, éppen ezért fontos a rátermettség, a problémamegoldó képesség is. Szívből kell végeznünk ezt az emberfeletti munkát, együtt kell töltekeznünk, s együtt kell örülnünk a sikereknek is. Kell a hit, a bátorság a nagylelkűség. Soha ne adjátok fel! - tette hozzá befejezésként az intézmény vezetője.

A fenntartó önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgármester köszönte meg a gondozási központ dolgozóinak munkáját. Kiemelte, hogy az intézmény alappillére a szociális ellátórendszernek, számos területen – legyen az családokat segítő munka, gyermekjóléti szolgálat, átmeneti otthonok működtetése – kimagaslóan végzi vállalt feladatait, s mindig, akár hétvégeken is lehet rá számítani.

- Az önkormányzat, valamint a szociális és köznevelési osztály nevében köszönöm mindenkinek a helytállását, számítunk önökre a jövőben is – zárta gondolatát a város alpolgármestere.

Az ünnepi gondolatok után elismeréseket vehettek át a kiváló munkát végzett dolgozók, majd a munkatársak is köszönetet mondtak Nagyné Hermányos Zsuzsanna igazgatónak azért az emberi és szakmai hitvallásért, amivel megteremtette a mindennapi munkához a biztonságos hátországot. A rendezvény végén zenés műsor várt a vendégekre.

Elismerést kapott:

Broda István, György László, Jakab Zoltánné, Janetka Edina, Katona Lászlóné, Papp Gabriella, Szabolcsi Éva, Szalkáné Bodnár Katalin, Taylor Melinda, Vargáné Novák Ágnes, Zajáczné Berencsi Anikó, dr. Dancsné Barna Hilda