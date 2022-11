Valószínű, hogy az idei advent nem a nagy kiköltekezésekről, a túlzott fogyasztásról fog szólni, legalábbis ezt jósolják a kereskedők a magas inflációs környezetre, a vásárlóerő enyhe visszaesésére hivatkozva. Hozzáfűzik, még így is a november és a december lesz az év két legerősebb hónapja a kereskedelemben, amely az egész éves átlagtól mindig magasabb számokat hoz a fogyasztásban és a bevételben is. Egyesek úgy vélik, az idén átgondoltan, tudatosan állítják majd össze a családok a bevásárlólistát. Arra voltunk kíváncsiak, mit éreznek ebből a kisebb kereskedések, a helyi termékeket forgalmazó kézművesboltok. Igaz-e, hogy „mindig a kicsik húzzák a rövidebbet?”

A helyi gazdaság erősítése

– Bármilyen drágulás is legyen, élelmiszerre mindig költenek az emberek, s az elmúlt években épp abba az irányba formáltuk a szemléletüket, hogy vegyék a hazait, a helyit, a minőségi árut. Az élelmiszer- forgalmazásban a folytonosságot képviseljük, nem akciózunk, nem sarkalljuk túlfogyasztásra az embereket. Előtérbe helyezzük a friss élelmiszereket, a bio-t, az adalékmentes termékeket, a szelíd gazdaságból jövő árut. Vásárlóink megszerették a termékeinket, az enyhe drágulás mellett is bővülést tapasztalunk a keresleti oldalon – mondta el Palicz Ildikó. A Kosár Közösség egyik alapítója most is azt hangsúlyozta, kereskedő egységük egy olyan civil kezdeményezés, mely a helyi gazdaság megerősítésén dolgozik, valódi helyi terméket előállító termelőket fogadnak soraikba.

– A rövid ellátási láncon érkező élelmiszer árába nincs bekalkulálva több ezer kilométer üzemanyagár és egyéb logisztikai költségek, melyek a hosszú ellátási láncon fogalmazott termékeket jelentősen drágítják. S, ami miatt a vevők továbbra is felkeresnek minket, az a minőség. Ha valaminek kimagasló a minősége, azt keresik – mondta Palicz Ildikó, s hogy valami újdonságot is említsen, a nagydobosi sült tököt hozta fel példaként. A parázs és krémes állagú, édes tököt tömegesen vásárolják, s a tejtermékeik is örök favoritok.

Félretesznek az ajándékra

– Valamivel kisebb a vásárlói kosár, átgondoltan költenek az emberek, de a karácsonyi időszakra félretesznek, gyűjtenek. A cégek is elkülönítenek egy bizonyos összeget dekorációra és ajándékokra, ezt a hagyományt nem töri meg a gazdaságilag kicsit szűkösebb esztendő – jegyezte meg Szabó Veronika, a kézművestermékeket forgalmazó Bíborka Bolt és Műhely tulajdonosa. Hozzátette, nálunk már novemberben elindult az ünnepi készülődés, hogy az első gyertyagyújtásra időben elkészüljenek az adventi koszorúk.



– Az idei mottónk: a meghitt karácsony, amiben benne rejlik a visszafogottság. Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatunkat, hogy mindenki megtalálja, amit szeretne, ha a kollégának, a barátoknak és családtagnak készít ajándékot. A saját készítésű ajándékban „duplán dobog a szív”, benne lakozik a szeretet, a figyelem és az idő, amit az elkészítésére szántunk – azon túl, hogy a végén olcsóbban jön ki, mint a készen vett termék. Mindig el szoktam mondani, hogy meg lehet újítani a tavalyi adventi koszorút is, nem kell minden évben újat venni, s ilyen apróságokon is lehet spórolni – mondta Szabó Veronika, akitől megtudtuk, a megnövekedett energiaárak miatt a szolgáltatóknak, kézművesműhelyeknek is takarékos üzemmódra kell kapcsolniuk. Fontos számukra, hogy az ünnepi szezon jól fusson.

Csoki a zsákban, cukor a fán

Nincs ünnep édességek nélkül, a csokoládéillat hozzátartozik a karácsonyhoz. A süteményes tálcán, a fenyőfán és a színes szalaggal átkötött ajándékdobozok mélyén ott lapul a kakaóbabból készült finomság. Ez jut az eszünkbe, ha belépünk a belváros egyik legismertebb delikáteszboltjába, ahol gyönyörű csomagolásban sorakoznak a polcokon az édességek.

– Ez a hét már a mikuláscsomagokról szól, a nagyik összerakták a meglepetésre szánt összeget, nincs olyan unoka, akihez ne csengetne be az ősz szakállú Télapó – jegyezte meg viccesen a bolt tulajdonosa. Elárulta, újabb kézművesek nem keresték őket az idén, valószínűleg a válság miatt nem jöttek elő új termékkel az idén. A szaloncukrok iránt most is nagy az érdeklődés. Összességében nincs okuk panaszra, ő is úgy látja: a minőségnek vásárlómegtartó ereje van.

KO

Fotók: Dodó Ferenc