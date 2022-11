Betöltötte huszadik életévét megyénk legfiatalabb települése, Szorgalmatos. Egykoron közigazgatásilag Tiszavasvárihoz tartozott, azonban 2002-ben az ott élők úgy döntöttek, hogy leválnak a közeli városról, s az önálló fejlődés útjára lépnek. Minderről népszavazást is tartottak, s a lakosság nagy része az elszakadásra voksolt.

Az elmúlt húsz évre ünnepség keretében emlékezett a napokban Szorgalmatos önkormányzata. A jubileumra meghívták az erdélyi testvértelepülés, Csíkmadaras küldöttségét is. A vendégek nem jöttek üres kézzel, hoztak magukkal egy kopjafát, amelyre Wass Albert egyik gondolatát vésték fel: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen.” Az önállóvá válás ünnepén felavatták a kopjafát, s a szép idézet szellemében folytatódott az ünnepség felszólalásokkal.

Nagy Péterné alpolgármester visszatekintett az elmúlt 19 esztendőre, míg az utolsó három esztendő munkásságát és eredményeit Fülöp Adrián Máté polgármester foglalta össze, mivel ez az időszak már a településvezetői ciklusát ölelte fel. Köszöntötte a két évtizedes jubileumát ünneplő községet és közösséget dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke és Péter Dávid, Csíkmadaras polgármestere is. A honatya beszédében kiemelte, a helyiek mertek egy nagyot álmodni, mertek önálló útra lépni, s jól döntöttek, mert azóta folyamatosan fejlődik a település.

A testvértelepülés vezetője többek között a következőket mondta: – Ha meg akarjuk érteni, hogy mennyit is jelent 20 esztendő, akkor elég ezekre a velem érkezett derék madarasi ifjakra tekinteni, akik már felnőtt nőknek és férfiaknak számítanak, pedig 2002-ben még meg sem születtek.

Érdekes párhuzam a két település életében, hogy Szorgalmatoshoz hasonlóan Csíkmadaras is éppen 20 esztendővel ezelőtt, 2002-ben vált önálló községgé.

Az ünnepségen egy elismerés is gazdára talált: a „Szorgalmatosért” kitüntetést vehette át Szabó Lászlóné Juliska néni, aki az elmúlt két évtizedben önzetlenül segítette a közösségi életet, ha kellett, kenyeret is dagasztott és sütött a falu kemencéjében.

A megemlékezés programját színesítette a Székelyföldről érkezett leányok és legények műsora, akik felcsíki és marosszéki táncokat mutattak be.

– Az önállósodás után nem sokkal költöztem Szorgalmatosra. Akkor még szinte mindenhol a földutak voltak a községben, napjainkban pedig már szilárd burkolattal rendelkeznek. Nem titok, hogy a fejlődésben sokat segített Révész Bálint vállalkozása, hiszen a mindenkori önkormányzat számíthatott a telephelye és a gépjárművei után járó iparűzési adóra és gépjárműadóra – mondta el lapunknak Fülöp Adrián Máté polgármester.

– Sokat fejlődött a település az elődöm idején, hiszen az önkormányzat 2005-ben éttermet, 2007-ben csatornarendszert és iskolát avatott, 2010-ben pedig parkkal lett gazdagabb a település. Az utóbbi három évben is folytattuk a fejlesztést. Épült futópálya a tó körül, a napelemes kandelábereknek köszönhetően éjszakai sportolásra is van lehetőség. Hamarosan átadjuk a bölcsődét, s nemsokára avatjuk a megújult óvodaudvart is.