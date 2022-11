,,Elindultam szép hazámból,/ Híres kis Magyarországból”- szállt a fájdalmasan szomorú, közismert népdal szombaton a geszterédi köztemetőben, majd erre folytatásként, vagy inkább válaszként, egy életút lezárásaként megszólalt érett férfihangon Ady Endre: A föl-földobott kő című verse, amelynek utolsó sorai még sokáig ott lüktettek a fülekben: ,,És, jaj, hiába, mindenha szándék,/Százszor földobnál, én visszaszállnék,/ Százszor is, végül is.”

Természetesen nem volt véletlen a népdal és a költemény kiválasztása, hiszen Gajdos János naiv festő és felesége, Kókán Erzsébet újratemetésén hangoztak el, Az egykoron suszter szakmát tanuló geszterédi származású fiatalember festőként lett ismert hazánkban, s bármerre is járt a nagyvilágban, soha nem tagadta meg szülőfaluját, mindig büszke volt arra, számos festményén megörökítette a községet, valamint a paraszti élet szépségeit és nehézségeit. Bár 1949-ben felvették a Képzőművészeti Főiskolára, már nem tudta bizonyítani, illetve kibontakoztatni őstehetségét, mert nem sokkal később elhunyt. Budapesten temették el, de mindig azt szerette volna, hogy a szülőföld legyen a végső nyughelye.

A családja a Geszterédi Aranyszablya Társaság támogatásával szombaton teljesítette végakaratát, Gajdos János és Kókán Erzsébet földi maradványai egyházi szertartás keretében immár a szülőföldben nyugszanak.

A társaság nevében Rácz János elnök méltatta Gajdon János jelentőségét, majd munkásságát dr. Vitéz Ferenc költő, író, művészettörténész mutatta be részletesen. Felolvasták Bacskai József államtitkár levelét is, amit az újratemetés alkalmából írt, majd Szabó József polgármester hangsúlyozta beszédében, hogy a település mindig is büszke volt és büszke lesz Gajdos János munkásságára, aki sohasem tagadta meg szülőföldjét, az alkotásaiban többször is megörökítette a szülőfalut.

A család nevében Gajdos Brigitta mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon közreműködtek abban, hogy Gajdos János és Kókán Rozália végleg visszatérhettek oda, ahonnan elindultak. Az újratemetési szertartást Felföldi László pécsi megyéspüspök, Geszteréd díszpolgára (2016) pontifikálta.