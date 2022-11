Egyre több a cukorbeteg

Elérheti akár az egymilliót a cukorbetegséggel élők száma hazánkban. A diabétesz korai felismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy az érintett elkerülje a súlyos szív- és érrendszeri szövődményeket. Köszönhetően az orvostudomány és orvostechnológia fejlődésének, egyénre szabott terápiával, már együtt

lehet élni a diabétesszel. A cél mégis az lenne, hogy a világszerte egyre növekvő, kettes típusú cukorbetegségnek gátat szabjunk, s ezt nem lehet másképp, csakis életmódbeli változtatásokkal: egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással – mondta el lapunknak dr. Gaál Zsolt belgyógyász, diabetológus főorvos. Az idei, november 14-ei diabétesz-világnap kapcsán azt is hozzátette, társadalmi szintű megelőzésre lenne szükség, ami a annyit jelent, már gyerekkortól kezdve szisztematikusan foglalkozni kell az egészségtudatos szokások kialakításával.

A nyíregyházi Pallagi Zoltán 40 éve él cukorbetegséggel, mindössze tízéves volt, amikor diagnosztizálták nála az 1-es típusú diabéteszt. Gyerekkorától kezdve inzulinra van szüksége, s bizony évekbe telt, míg megtanult együtt élni a betegségével.

– Nagyot változott a világ, ma már olyan korszerű eszközök segítik a betegeket, amiket évtizedekkel ezelőtt el sem tudtunk képzelni. Emlékszem, a kezelések elején nagyon nehezen állt be a megfelelő vércukorszint nálam. Volt, hogy túlságosan magasra szökött az érték, és sajnos két alkalommal életet veszélyeztető állapotba kerültem a túl alacsony vércukorszint miatt. A legdrasztikusabb szituáció egy New York-i utazás során történt, a hipoglikémia miatt összeestem az utcán, szerencsére időben érkezett a mentő. A vércukorértékek kilengése miatt végül az inzulinpumpa mellett döntöttem kezelőorvosom javaslatára, s belátom, így a legbiztonságosabb nekem is. A kicsi mobiltelefonhoz hasonló szerkezet a bőr alatti kötőszövetbe juttatja az inzulint, napközben méri is az értékeket, s amikor szükség van rá, adagolja a hormont. Nincsenek tűszúrások, ennek fejében éjjel-nappal hordani kell az eszközt, sokan emiatt ódzkodnak tőle. Főként azok, akik felnőttkorban szembesülnek a betegséggel, és amellett, hogy át kell programozniuk az egész életmódjukat, a pumpát is muszáj megszokniuk a testükön. Különböző edukációs előadásokon többször beszéltem már a betegségemről és arról, hogyan lehet a felmerülő problémákon, kétségeken túljutni – hangsúlyozta Pallagi Zoltán.

Nyolc évvel rövidebb élet

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 50 ezer felé emelkedett a cukorbetegek száma – osztotta meg az aktuális adatot dr. Gaál Zsolt belgyógyász, diabetológus főorvos, a Jósa András Oktatókórház IV-es Belgyógyászat osztályvezető főorvosa. Hozzátette: a helytelen életmód melegágya a betegségnek, ami leginkább a magas szénhidráttartalmú táplálkozás számlájára írható. A feldolgozott élelmiszerek az étkezésben óriási veszélyt jelentenek, az ehhez társuló mozgásszegény életvitel, esetlegesen a genetikai hajlam is fokozza a 2-es típusú cukorbetegség rizikóját.

– A súlytöbblet már tizenéves korban megjelenhet, és ha a cukros, feldolgozott élelmiszerek helyett nem sikerül már gyerekkorban megkedvelni egy egészséges, zöldségben, gyümölcsben gazdag, többségében telítetlen zsírokat tartalmazó étrendet, egyenes út vezethet a cukorbetegséghez. Fontos, hogy az étkezésben térjünk vissza a megbízható forrásból származó élelmiszerekhez, amelyek mesterséges adalékanyagoktól, ízfokozóktól mentesek. Ugyanis a cukorbetegségek 90 százaléka kettes típusú diabétesz, tehát az étkezésnek kiemelt szerepe van a probléma megelőzésében – jegyezte meg a szakorvos. Ezenkívül fontos a rendszeres szűrés is, amelynek során vészjelző, ha az éhomi vércukorszint értéke eléri vagy meghaladja a 7,0 mmol/l értéket, mert ez már figyelmeztet a bajra.

– Az idei világnap mottója: „Legyen elérhető az oktatás mindenhol!” Az üzenet tehát úgy szól: legyenek az emberek tisztában a betegség kockázati tényezőivel, és ismerjék a cukorbetegek diétájának alapelveit, amit egyébként a teljesen egészségesek is nyugodt szívvel követhetnek – emelte ki a főorvos. Megtudtuk, a kórház saját közösségi oldalán elindított ismeretterjesztő videósorozatában legutóbb épp a diabéteszről volt szó. Abban is elhangzott, figyeljünk az alattomos betegség jeleire (viszketés, sok vizeletürítés, szomjúságérzés), mert a kezeletlen cukorbaj teszi tönkre az ereket, érelmeszesedést, érelzáródást okozhat. Egy középkorú ember későn felfedezett vagy kezeletlen cukorbetegsége akár 8 évet vehet el az életéből. Ne jusson el senki idáig!

– A megelőzés mindig a leghatékonyabb és a legolcsóbb, mint a terápia – hangzott el zárásként a leglényegesebb gondolat.

KO

Különbözik a két típus A diabetes mellitus (diabétesz, cukorbetegség) egy szénhidrát-anyagcsere zavarral járó krónikus betegség, amelynek oka az inzulin hiánya vagy az inzulinhatás elmaradása. A klinikai tünetek függenek attól, hogy milyen típusú cukorbetegségről van szó. Az úgynevezett 1-es típusú cukorbetegség esetén a szervezet nem termel elegendő inzulint, ezért azt pótolni kell. A 2-es típusú diabétesznél az inzulinelválasztás károsodik, a termelődő inzulint a szervezet nem képes megfelelően hasznosítani. A terápia minden esetben egyénre szabott, az ideális inzulinszükséglet biztosítása, a jó anyagcserehelyzet fenntartása a cél a megfelelően megválasztott gyógyszerekkel és inzulinadagolással.