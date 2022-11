Megváltozott forgalmi rend és időjárási körülmények, útfelújítások városszerte – az ősz számos szempontból kihívások elé állítja a közlekedőket, és sajnos a nagy többség még mindig a megszokások rabja, nem követi a híreket az esetleges változásokról. Egy szinte mindenkit érintő témáról, a közlekedésről és a közlekedési kultúráról beszélgettünk Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatóval a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában.

Hagymási Sándor neve sokaknak ismerősen csenghet a megyénkben, a rutinos oktató évtizedek óta rója az utakat kettő, négy, és már annál is több keréken. Jogosítványa az összes jármű-kategória vezetésére alkalmas, ráadásul mindet oktatja is.

Beszélgetésünk egyik apropója az volt, hogy a megyénk ismét dobogós lett a közúti balesetek számában az elmúlt három negyedév adatait tekintve.

Gyorsan gyűlnek a pontok

– Tavaly is felállhattunk erre a dobogóra, minden jármű-kategóriával közlekedem szerte az országban. Sajnos ki kell mondani, hogy minél közelebb haladunk a megyénkhez, annál rosszabb a közlekedési kultúra, és minél inkább közelítjük a nyugati országrészt vagy Ausztriát, annál biztonságosabb a közlekedés. Természetesen lehetne ezen javítani. Az irány jó, több közlekedési kampány is napvilágot látott már. Azonban az elméleti képzés teljesen átállt az online világra, ami ellehetetleníti, hogy az oktatók átadhassák a közlekedés emberi oldalát a tanulóknak. A másik megoldás a javulásra ennél is egyszerűbb: a büntetés. Egyre több civil rendőrautó van, és sokaktól hallom, hogy már nem mernek szabálytalankodni, mert nem tudják, mikor fülelik le őket. Az emberek megfontoltabbak lettek, amint a hatóság elkezdte kiszűrni a szabálytalankodókat. Valamennyit javult a statisztika, hiszen súlyos tízezrekbe kerül egy-egy bírság – hangsúlyozta Hagymási Sándor, aki szerint az elmúlt években újra előtérbe került a büntetőpontok rendszere is.

– Vannak városi és megyei utánképző helyek, ahol azokat oktatják, akiknek összegyűlt a büntetőpont. Pár éve még csupán néhány havonta indult egy-egy csoport, addigra már havonta több is van, mert jelentősen megnőtt a jogosítványukat elvesztők száma. Ez nagyon sok többletfeladatot ró a képzési rendszerre. Sokan azt sem tudják, mivel jár, ha összegyűlnek a pontok, ahogy azt sem, hogy a pontok három évig nem évülnek el. Tizennégy pont után felszólítást küld a hatóság, hogy ajánlott az utánképzés. Ehhez nem nehéz összeszedni a maradék négyet, és máris ugrik a jogosítvány. Elég egy irányjelző nélküli sávváltás, esetleg áthaladás a sárga jelzésen, ami önmagában nyolc büntetőpontot jelent – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor. A teljes beszélgetést megtalálják a szon.hu-n. MI