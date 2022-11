A város önkormányzata 1,2 milliárd forintot nyert infrastruktúra-

fejlesztésre, illetve arra, hogy javuljanak a kerékpáros közlekedés feltételei. A projekt a tervek szerint 2025 májusában fejeződik be, s több parkot, illetve intézményt érint.

A beruházás során a Rákóczi park zöldfelületét megújítják, automata öntözőrendszert építenek ki, s új parkolókat hoznak létre. A Szent István parkban megújul a támfal, itt is elkészül az automata öntözőrendszer, a kandelábereket kicserélik, s újakat is kihelyeznek a park kerékpárút melletti részén.

Vonzóbb lesz a nyaralóövezet

A Tisza-part üdülőövezetében a rendezvényteret megújítják, a veszélyessé vált fákat kivágják, új növényeket ültetnek, két sétányt burkolattal látnak el, és kondipark is épül – így a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű nyaralóövezet még vonzóbbá válik. A projekt lehetővé teszi a kollégium melletti parkban a műfüves sportpálya-futópálya rekonstrukcióját, s egy új gördeszkapálya kialakítását is. A kerékpárosok örömére a Vásárosnamény-Gergelyiugornya településrészeket, illetve a Vásárosnamény-Kisvarsány közötti kerékpárútszakaszt összekötő kerékpárutat is megépítik a Kraszna melletti töltésen.

KM