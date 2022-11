A Nyírségvíz Zrt. minden évben felhívja erre a figyelmet, ugyanis kizárólag így kerülhető el a hideg hatására bekövetkező vízmérő-meghibásodása, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező gyakran magasabb vízdíjszámlát kell fizetni.

–A hatályos jogszabályok szerint ugyanis az elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, valamint a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetniük, a törvény előírja, hogy kötelesek a vízmérő fagy elleni, megfelelő védelméről gondoskodni – írja közleményében a szolgáltató. Az is fontos, hogy mindig a vízmérőakna födémet és a fedlapot szigeteljék le, ne a vízmérőórát. A szigetelőanyag kiválasztásánál a leglényegesebb szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképességéből, például az átnedvesedett ruha, paplan, régi kabát nem megfelelő anyagok erre a célra, ellenben a minimum 5 cm vastag hungarocellszigetelés már megfelelő védelmet tud nyújtani. – „A pénztárcabarát egyszeri befektetés több évtizedre szól” – jegyzi meg a szolgáltató. Hozzáteszi, az a jó szigetelési módszer, amely a vízmérő cseréjét, esetleges javítását és leolvasását nem akadályozza.

–A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzék a pinceablak épségét és tartsák bezárva. Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenőrizzék nincs-e víz az aknában, valamint elengedhetetlen, hogy a fedlap is jól zárjon. A télen nem használt vagy nem lakott ingatlanokat is vízteleníteni kell, az aknát pedig szigetelni – ajánlják, s honlapjukon a www.nyirsegviz.hu oldalon egy videóban be is mutatják a vízmérőakna téliesítését.