De nemcsak a jelenlegi tanulók öregbítik az iskola hírnevét nemzetközi, országos, regionális, illetve városi versenyeken, pályázatokon, különböző vizsgákon, hanem a volt kölcseys diákok is.

A napokban tartották a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átadóünnepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény szenátusa által javasolt rangsor alapján. Az NKE több ezer hallgatója közül huszonöten kapták meg az elismerést, közülük ketten az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar ötödéves osztatlan mesterszakos hallgatói, és nem mellesleg volt kölcseys diákok.

Jó alapokat kaptak

Torda Sztella és Mészáros Dóra is 2018-ban kiválóan érettségiztek a Kölcseyben, osztálytársak voltak az angol haladó emelt szintű osztályban, most pedig az egyetemen is együtt vehették át az elismerést. Méltán büszke rájuk az alma máterük , hiszen a Kölcseyben nagyon jó alapokat kaptak és szorgalmuk, kitartásuk, céltudatosságuk az egyetemen is eredményhez vezetett, hiszen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban csak azok részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeznek.

Sztella a Magyary Zoltán Szakkollégium szakmai vezetőjeként már korábban elnyerte a szakkollégium ösztöndíját, s nemrég vette át az egyetem kulturális ösztöndíját is. Dóra a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó programjának tagja. A két egyetemista 2023 júliusában veszi majd át a diplomáját, amikor is az államtudományok doktorává avatják őket.

KM