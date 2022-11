Persze amíg ez elhangzott, addig még nagyon sok minden történt. Többen is szólásra emelkedtek, hangot adva az örömnek, amely eltöltötte az unitáriusok szívét. Elekes Botond főgondnok köszöntőjében rámutatott a közösség legfontosabb feladatára. Arra, hogy Isten országából – amelynek láthatatlan és látható része egyaránt van – a láthatót építsék és szépítsék. A láthatatlan építésére a lelkipásztorok hivatottak, tette hozzá, majd minden közreműködőnek megköszönte a munkáját.

Kovács István unitárius püspök a hit erejéről szólt, mert ami Istentől való, az nem megsemmisíthető, magyarázta. Meghatódottságának adva hangot a templom csodálatos mennyezetének 104 kézzel festett kazettája alatt, a kocsordi unitárius örökség átörökítőinek nevezte a megjelenteket.

– A láthatatlan Isten országa a hit által építi a láthatót, mert így, Isten erejével ölt testet minden, amit az ember a keze által épít. A hívő emberek közösségének hálózata a Krisztushoz kapcsolódik, mert a hit kötötte össze a csomópontokat. Bebizonyosodott az Isten akarata, amikor ez a látogatóközpont is felépült – fogalmazta meg legfőbb üzenetét.

Kászoni József nyugalmazott helynök egy angol nyelven megírt könyvet hozott, melynek szerzője, egy amerikai lelkésznő, aki tanítóból vált Kaliforniában unitárius lelkésszé, nevelővé, majd Kanadában, Európában és Ausztráliában folytatta munkáját. Az emlékeiből írta meg tanulságos könyvét, a testvéri egyházközségi mozgalomban szerzett élményeiről. Ebben a könyvben a kocsordi tartózkodásáról, az itteni hitéletről is megemlékezett egy teljes fejezet erejéig, ahogy az 1938 épült templom első pásztoráról, Kereki Gábor unitárius lelkipásztorról úgyszintén.

A folytatásban sem másé, mint a hálaadásé és a köszöneté volt a főszerep. Csanálosi Károlyné, Herman Rozália, az egyházközség gondnoka az adományokért, az emlékparkban elhelyezett szobrokért mondott hálát, a rendezvény házigazdájának, a Kocsordon szolgáló Bartha Mária Zsuzsanna tiszteletesnek a községért végzett munkáját, helytállását emelete ki, majd átadta az egyházközség ajándékait a vendégeknek. Tolnay István református esperes ugyan nem lehetett jelen, de két igét küldött maga helyett köszöntésképpen.

– Ma olyan projekt megvalósulását ünnepeljük, ami nem csak az unitárius egyháznak, de magának a településnek, Kocsordnak is kiemelkedő, kimagasló eredménye. Ez a látogatóközpont is ugyanezt szolgálja, mint a hit és az isteni szeretet: termei összehozzák az embereket a különféle kultúrákat – fejezte ki örömét a köszöntések vége felé Bakos Róbert polgármester.

Őt követve fogalmazta meg mondandóját a térség országgyűlési képviselője, Kovács Sándor, aki egyfelől elmondta, miként ismerkedett meg az unitáriussággal, amiről korábban semmit sem tudott, és hogy mára egy kicsit a szíve is unitárius lett. Ezt követően hívta fel a figyelmet arra, hogy mindenkinek meg kell tenni, amit a gondviselés kiszabatott, legyen bármilyen kicsi tett is, hogy anyagiakban és lélekben is gyarapodhasson a nemzet. – Mindenki adja tovább a következő generációnak is hogy csak egy kicsivel kell hozzájárulni ahhoz, hogy ezer esztendő múlva is itt legyünk, magyarok legyünk – hangsúlyozta.

Nem véletlen, hogy az erdélyi testvérgyülekezetek is ellátogattak a nem mindennapi ünnepségre, jöttek a kénosiak, a mészkőiek és a kövendiek, a kénosiak a környezethez illő biblia és énekszám tartókat is hoztak, amelyeket minden jelenlévő megcsodálhatott.

Az események ezt követően már a látogatóközpont előtt peregtek. A szalagátvágás előtt Kriza János püspöki helynök Máté evangéliumának az üzenetével, a kősziklára épített ház leomolhatatlanságát igazoló bibliai példabeszéddel igazolta, hogy a kocsordiak nem olyanok, mint a bolond ember, aki homokra építette házát. Az ő templomuk a hit kimozdíthatatlan talapzatára épült, falait a szeretet tette ellenállóvá, amit még a közelmúlt nagy viharai sem tudtak megrongálni, csak a torony igényelt néhány apró javítást.

Zárásképpen Róka László két kifejezéssel világította meg a projekt lényegét: az egyik az újítás, ugyanis olyan multifunkciós közösségi hely született digitális megoldásokkal és újszerű applikációkkal, amely mert elszakadni a hagyományos egyházi keretektől. A másik kifejezés a héber timsel, ami annyit tesz: „megvan rá a lehetőséged”. A projekt szakmai vezetője arra kívánt utalni, hogy az épület funkcióját tekintve mostantól számos lehetőséget kínál: lehet látogatóhely, találkozási pont, a Középkori Templomok Útjának egyik állomása, módszertani központ ökumenikus egyházi, kulturális és közösségi tér, családi emlékhely és élő agóra. – A kérés persze, hogy tudnak, akarnak-e segíteni ennek a sokféle álomnak a megvalósításában, segítve bennünket abban, hogy új, innovatív kezdeményezéseket indítsunk el itt Kocsordon – kérdezte ösztönzőn a körötte állóktól.

MJ