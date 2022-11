Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza polgármestere elmondta: tíz évvel ezelőtt 110 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták Nyíregyházán, ez a szám a koronavírus-járvány után megháromszorozódott.

A polgármester azt is felidézte, hogy nyolc évvel ezelőtt a külföldi turisták között a romániaiak még csak a harmadik helyen szerepeltek a vendégéjszakák alapján, mostanra viszont az első helyre léptek elő. A polgármester hozzátette: eddig elsősorban Szatmár és Bihar megyei vendégeik voltak, és azért mutatják be Kolozsváron a kínálatukat, mert úgy érzik, hogy sok tartalék van ebben a régióban.

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: nagykárolyi származásúként az elmúlt évtizedekben gyakran járt Nyíregyházán, és évről-évre nyomon követte a város fejlődését. Úgy vélte: Kolozsvár is tanulhat abból, ahogy Nyíregyházának sikerült fejlesztenie turisztikai kínálatát.

Mile Balázs konzul örömének adott hangot, hogy a konzulátus a két város kapcsolatainak fejlesztését segítheti elő.

Nyíregyháza fürdőiről, a sóstói állatparkról, a múzeumfaluról, valamint a város és környéke által nyújtott kikapcsolódási lehetőségekről Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője tartott előadást. Megemlítette, hogy a város állatparkja 2015-ben, 2018-ban és 2021-ben is elnyerte a legjobb európai állatkert címet az évi félmillió alatti látogatójú állatkertek kategóriában. Elmondta: tavaly 12 ezer vendégéjszakára szálltak meg a településen romániai turisták, az idén augusztusig számuk 16 ezerre emelkedett. Azt is hozzátette: míg kezdetben elsősorban magyar anyanyelvű erdélyi turisták látogattak Nyíregyházára, most már a román anyanyelvűek is nagy számban keresik a város látványosságait.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az energiaválság milyen mértékben szabja át a város turizmusát, Kovács Ferenc polgármester elmondta: mivel a város tulajdonában vannak a turisztikai létesítmények, érzik az energiaválság hatásait, de csak ésszerű korlátozásokra készülnek, nem pedig a turizmus leállítására.

Az ésszerű korlátozások között említette, hogy az állatparkot csak 10 és 15 óra alatt tartják nyitva a téli hónapokban, a karácsonyi forgatag díszkivilágítását pedig este 11 órakor lekapcsolják. Hozzátette: a fürdő január kilencedikéig biztosan működik, és a vendégek számától függ, hogy ezt követően egy részét lezárják-e. Hangsúlyozta azonban, hogy a terveik szerint február végén minden korlátozást feloldanak.

- MTI -