Ne hagyják ki!

A nyílt napra érkezők, illetve az egyetem intézeteit képviselő oktatók, s hallgatók megtöltötték a B épületet: 11 óra körül már egy tűt sem lehetett volna leejteni, annyira sokan érkeztek. A tornacipős rock’n’roll-t játszó, nyíregyházi együttes előtt dr. János István oktatási rektorhelyettes, mb. intézményvezető lépett a mikrofon mögé és arról beszélt, hogy egyetlen fiatalnak sem lenne szabad kihagynia az életéből az egyetemi éveket.

– Azért fontos, hogy a lehető legtöbben járjanak felsőoktatási intézménybe, mert olyan kapcsolatokra tehetnek szert, amelyeket életük későbbi szakaszaiban kamatoztatni tudnak, emellett pedig az is fontos, hogy olyan látásmóddal gazdagodnak, amit máshol nem tudnak megszerezni. Ha pedig tanulnak valahol, nagyon lényeges, hogy érezzék ott jól magukat – mondta dr. János István és úgy fogalmazott: a Nyíregyházi Egyetem mindezeket biztosítja, a színes képzési paletta révén pedig minden továbbtanulni vágyó középiskolás megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő, a személyiségéhez illő szakot, illetve közösséget.

– Praktikus tudás, gyakorlatorientált képzés, élhető közösség, elérhető közelség, széleskörű vállalati kapcsolatok – többek között ezeket kínálja az egyetem a hallgatóinak – ezekről beszélt a középiskolásoknak Kósáné dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes, és hozzátette: nem Neptun-kódokként, hanem egyenrangú partnerként kezelik a fiatalokat.

Piacképes tudást nyújtanak

– Közel négyezer hallgatónknak 200 oktató biztosítja a piacképes tudás megszerzését. A hozzánk jelentkezők 6 felsőoktatási szakképzés, 23 alapképzési szak és 18 mesterképzés közül választhatnak, a folyamatosan bővülő szakkínálatban mindenki megtalálja, amit keres. Jól felszerelt könyvtár, uszoda, sportcsarnok is várja a hallgatókat, akiknek többféle tanulmányi, illetve szociális ösztöndíjat is biztosítunk, de külföldi egyetemek kapuit is megnyitjuk a fiatalok előtt – mondta.

Az intézetek standjai között sétálva találkoztunk az ÉVISZ végzőseivel, Lukács Emíliával és Katona Rékával: a nyíregyházi lányoktól megtudtuk, az osztályukból többen is eljöttek a nyílt napra, mert kíváncsiak arra, milyen képzések érhetőek el az egyetemen. Mindketten humán beállítottságúak, és mint mondták, a Debreceni Egyetem nyílt napjára is ellátogatnak majd.

Kerepesi Roland konkrét elképzelésekkel érkezett: a pátrohai fiatalember, aki az Inczédy-szakképző iskola diákja, gépészmérnök szeretne lenni, és úgy gondolja, a közelsége miatt a Nyíregyházi Egyetem tökéletes választás lenne. A nyíregyházi, ugyancsak inczédys Imre Zsombor inkább csak nézelődött: azt mondta, van még ideje dönteni, de eljött, mert kíváncsi arra, milyen az egyetem hangulata.

Ásványok és gumicsizma

Nos, a hangulatra csütörtökön nem lehetett panasz és számos érdekességgel is találkoztunk. A zenei intézet hallgatói énekeltek és citeráztak, a sportolók egyenmelegítőjükben fotózkodtak, a HÖT-ösök asztala mellett pedig még fifázhattak is a játékokat kedvelők. A művészeti vonalat egy szoborfej és egy modern installáció jelezte, a Repülj az álmaid felé! feliratú molinó mellett a leendő repülőmérnököket várták, a turizmus és földrajztudományi intézet standjánál pedig a földgömbön, gumicsizmán és egy különleges ásványon túl egy napfénytartam-mérőt is megmutattak az érdeklődőknek – egy cuki mókus mellett ez utóbbi eszköz is versengett a nyílt nap legvonzóbb kiállítási tárgya címért.

SZA