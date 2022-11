A csomópont kiválóan alkalmas arra is, hogy a gyalogos-átkelőhelyek közötti különbséget is érzékeltesse, hiszen míg az egyik „zebrán” kerékpáros átvezetés is van, azaz a bringásnak nem kell leszállnia, addig a gyalogos-átkelőhelyen már kötelező, mert csak akkor jár el szabályosan, ha áttolja a kétkerekűjét. Koncz László, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője megerősítette, hogy a közúti közlekedés a társas együttélés normáira épül, az abban részt vevők joggal várhatják el egymástól a kölcsönös figyelmet és a maximális felkészültséget, azonban a nap mint nap – megyeszerte – bekövetkező balesetek azt jelzik, van még javítanivaló ezen.



A rutin öl!



A baleset-megelőzésben a legmeghatározóbb tényező maga az ember, elsősorban a magatartásuktól, reakciójuktól, valamint a járművek műszaki állapotától is függ, hogy egy-egy baleset bekövetkezik-e. Figyelmesen közlekedve, a szabályokat betartva az esetek jelentős részében elkerülhető a baleset, az mindig mindenkinek jusson az eszébe, hogy az emberi élet semmivel sem pótolható. Sem a sajátja, sem a másé – figyelmeztetett az alezredes, aki kiemelte: az őszi-téli időszakban jelentősen romlanak a látási viszonyok, még nagyobb figyelemre és még több türelemre van szükség a közlekedés minden résztvevőjétől. – A gyalogosok és kerékpárosok mindenképp viseljenek olyan ruházatot vagy kiegészítőt, ami jól láthatóvá teszi őket. A gépjárművezetők még jobban figyeljenek oda arra, hogy az izzók elhasználódnak, tehát évente többször is szükséges ellenőrizni ezeket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő, és emiatt a másik izzó is tönkremehet, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembejövő gépjármű vezetőit hússzor jobban vakítják. Amennyiben csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, akkor a világítás hatékonysága huszadrészére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent – adott praktikus tanácsokat is az osztályvezető, hozzátéve: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti. Arról nem is beszélve, hogy a koszos szélvédők jelentősen rontják a látásminőséget.

– A vezetett gépjármű műszaki állapota a biztonságos közlekedésnek elválaszthatatlan összetevője és alapfeltétele, az átvizsgálás, téli felkészítés legyen mindenki számára kötelező érvényű – nyomatékosította Koncz László, s arra is rámutatott: a balesetek megelőzése közös felelősség. A tapasztalatok azt mutatják, egyre ingerültebbek, agresszívebbek a közlekedés szereplői, rohannak és figyelmen kívül hagyják a megváltozott helyzeteket és feltételeket.

– Nagyon régi bölcsesség: a rutin öl! – és ez kimondottan igaz az utakon. Ha például az útfelújításokkal érintett szakaszokon nem nézik a változásra figyelmeztető közlekedési táblákat, útburkolati jeleket, akkor balesetveszélyes helyzetet teremtenek, amit tovább súlyosbít, hogy száguldoznak, tolakodnak, mert későn indulnak el. Aki 5-10 perccel több időt szán az útra, sokat tehet önmagáért és más közlekedőkért is – mondta Koncz László, miért nem szabad megszokásból vezetni, de fontos időben elindulni és megfelelő követési távolságot tartani.



A sebesség



A baleset-megelőzési tanácsok mellett kerékpáros tesztet is kitölthettek az érdeklődők. Sokan – fiatalabbak és idősebbek, férfiak és hölgyek egyaránt – ragadtak tollat, hogy a hat kérdésre választ adjanak, s mint Morvai Szabolcs alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője értékelésében kérdésünkre elmondta, két kérdés fogott ki leginkább a válaszadókon.

– A behajtani tilos tábla, kerékpáros kiegészítéssel azt jelzi, hogy ott behajthatnak a kerékpárosok, ezt, valamint a sebességre vonatkozó kérdést hibázták el a legtöbben. Lakott területen kívül fejvédő sisak nélkül a kerékpáros legnagyobb sebessége nem 30, hanem 40 km/h lehet, fejvédő sisakban pedig elérheti az 50 km/h-t, azonban ez már valóban száguldásnak számít – jegyezte meg. A tesztet kitöltők láthatósági mellényt, karpántot, fényvisszaverő tornazsákot kaptak ajándékba, és örömmel fogadták a jótanácsokat is.

Fotós:



BM