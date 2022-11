Hatalmas előnyhöz jut a munkaerőpiacon, aki versenyképes tudással és gyakorlattal kerül ki az egyetemről, ezért is népszerű a duális képzés az egyetemeken. A kor elvárásainak megfelelő szakmai gyakorlat, nem utolsósorban a duális képzésben résztvevő céggel kötött munkaszerződés a diplomás karrier első lépcsőfokának számít. Ezért is fontos, hogy a felsőoktatási intézmények minél több gazdasági szervezettel, vezető nagyvállalatokkal alakítsanak ki partnerséget. A Nyíregyházi Egyetem ebben élen jár, s szerdán újabb nemzetközileg is elismert cégcsoporttal, a Kirchhoff Automotive cégcsoporttal írt alá együttműködési megállapodást. A világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának magyarországi leányvállalata Esztergomban működik, s talán sokak fejében megfogalmazódik a kérdés, miért éppen a Nyíregyházi Egyetemmel köt képzési együttműködési megállapodást a németországi gyökerű vállalat.

Testvérvárosi kapocs

– Nyíregyháza és Iserlohn testvérvárosi kapcsolata révén több szállal kötődik egymáshoz, nemcsak kulturális és oktatási, hanem a gazdasági területén is igyekszik szorosra fűzni a kapcsolatát. Iserhlon mindig is a fémfeldogozás fellegvárának számított, ahonnan elindul a Kirchhoff család vállalkozásának története. Az esztergomi telephelyet több mint 15 éve működteti az anyacég, amely nagy érdeklődést mutat Nyíregyháza iránt is. A vállalkozás magyarországi képviselete többször megfordult a megyeszékhelyen, így került kapcsolatba az egyetemmel – ismertette a szerdai sajtótájékoztatón az együttműködés hátterét dr. Barabás László az egyetem külügyi tanácsadója. Elmondta, a fémfeldolgozáshoz és gépészethez kapcsolódó képzésekben garantáltan a legmodernebb technológiákkal dolgoznak, így a legkorszerűbb ismereteket sajátíthatják el a különböző műszaki területen tanuló hallgatók.

Fotós: Gazdag Mihaly

Egyre szélesedik a kör

– A duális és kooperatív képzésben újabb lendületet hozhat ez az együttműködés – mondta el dr. János István. Az egyetem intézményvezetője hangsúlyozta, a Nyíregyházi Egyetem az utóbbi években folyamatosan nyitott a gazdasági szervezetek, az ipari vállalkozások felé, ugyanis azt látják, hogy a térségben felmerülő szakemberhiányt a képzésekben aktív szerepet vállaló vállalkozásokkal közösen oldhatják meg. Kiemelte, hogy ma már elengedhetetlen, hogy a hallgatók modern vállalati környezetben tanuljanak, sőt, egy-egy speciális területen kizárólag a vállalkozásoknál juthatnak hozzá a specifikus tudáshoz. – Emellett a fogadó vállalatoknál megismerhetik a cégek struktúráját, működését is, nagyon örülünk neki, hogy a Kirchhoff cégcsoport magyarországi gyára megkeresett minket és fogadnak tőlünk hallgatókat a jövőben. A Műszaki és Agrártudományi Intézet biztosítja a gépészmérnök, járműmérnök hallgatók számára a duális képzésbe való bekapcsolódás lehetőségét. Miután aláírjuk a megállapodást, vendégeink, a cég képviselői ellátogatnak a műszaki intézetünkbe – tette hozzá dr. János István.

Ezután Körtvélyessy Géza, a Kirchhoff Automotive esztergomi ügyvezetője mutatta be röviden cégüket. Megtudtuk, az Esztergomi Ipari Park harmadik legnagyobb vállalata autóvilágmárkákat szolgál ki, 50 milliárd forint árbevétel körül mozgó cégről van szó, ahol jelenleg 700-an dolgoznak.

– Német autókba gyártunk alkatrészeket, számos egyedülálló és innovatív technológiát – robot vezérelt pont- és ívhegesztés, 3D lézervágás, és Magyarországon elsőként az úgynevezett melegprés (hotforming) technológiát fejlesztettünk ki, melyekkel piacvezetővé váltunk. Automatizált rendszerünk révén kevés kézi munkaerőre van szükségünk, így kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a munkaerőhiánynak. Ellenben az autógyártásban olyan specifikus szegmenst képviselünk, ahol a már bevált munkaerőre minden területen óriási szükségünk van, a saját céges környezetünkben neveljük ki szakembereinket, gondoskodunk a munkaerő-utánpótlásról – ecsetelte az ügyvezető, mennyire sokat invesztálnak a képzésbe. Hozzáfűzte, a Nyíregyházi Egyetem a cég első duális partnere.

A tájékoztatón elhangzott: az elmúlt öt évben mintegy 400 milliós pályázati forrásnak köszönhetően jelentős fejlesztések indulhattak el az egyetemi duális képzésben. Eddig összesen 73 céggel írt alá együttműködést az intézmény, 130 hallgató, 7 szakon vett részt a duális képzésben, ebből 44-en sikeresen befejezték tanulmányaikat és a partnercégnél helyezkedtek el. Mi sem jelzi jobban az új képzési forma sikerét.