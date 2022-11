– Magyarország és Ausztria között kiváló a kapcsolat, és ez nem csupán a gazdaságra, s a befektetésekre igaz. Nagyon fontos a rendőrségi együttműködés, hiszen az embercsempészet komoly kihívást jelent, de a kultúra és a tudomány terén is szoros a kapcsolat – mondta a nagykövet, aki az ünnepség előtt megbeszélést folytatott dr. Kovács Ferenccel, a megyeszékhely polgármesterével. Szóba kerültek a befektetési lehetőségek, és a diplomata arra is kíváncsi volt, a város életét hogyan befolyásolja az Ukrajnában dúló háború.

Potenciális befektetők

– A szomszédaink nemzeti ünnepe számunkra is fontos, úgy pedig különösen, hogy Ausztria és Magyarország történelme ezer szállal kötődik egymáshoz – így fogalmazott dr. Kovács Ferenc, és hozzátette: ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy kifejezzük tiszteletünket és elismerésünket a két ország közötti együttműködésért.

– A megbeszélésünkön meséltem azokról a humanitárius akciókról, amelyekben az önkormányzat is részt vesz és amelyek a menekültek, illetve a Kárpátalján élők megsegítését szolgálják, de szó esett az Ipari Park fejlesztéséről is. Elmondtam, hogy ebben a nehéz helyzetben is fontos célunk a város fejlesztése, és a potenciális osztrák befektetőkről is beszélgettünk – tette hozzá a polgármester.