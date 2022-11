Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a megyeszékhely közgyűlése az energiaválság miatt takarékossági intézkedésekről döntött. Amikor a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások és szakellátások, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körébe tartozó, az egészségügyi alap- és szakellátásokat is érintő szolgáltatásokat ideiglenesen átalakították, a legfontosabb szempont az volt, hogy minden igénylőnek, rászorulónak a legmagasabb szintű ellátást kell megkapnia.

Az összevonások miatt elsősorban a munkatársak költöznek egyik telephelyről a másikra, de egyetlen szolgáltatás sem szűnik meg, sőt, van, ahol már arra is készülnek, hogy az energiaválság okozta bizonytalanság miatt egyre többen szorulnak majd mentális támogatásra. A megkérdezett intézményvezetők hangsúlyozták: minden szakterületen zavartalan és teljes körű lesz az ellátás.

A védőnők összetett, és összehangolt egészségmegőrző és családvédelmi szolgáltatást biztosítanak. Szoros kapcsolatot tartanak a gondozottjaikkal, tanácsot adnak a különféle – egészségügyi, szociális és mentálhigiénés kérdésekben, valamint részt vesznek a szűrővizsgálatok megszervezésében és lebonyolításában, munkájukra nagy szükség van, és ezután sem szünetelnek egészségügyi szolgáltatásaik.

Mint ismert, az energiaválság miatt ez év végéig takarékossági intézkedéseket hozott a nyíregyházi önkormányzat, amely annyiban érinti az egészségügyi alapellátást, hogy a Sóstói u. 3. szám alatti bérelt ingatlanból a védőnői tanácsadó december elsejétől átkerül az önkormányzati fenntartású Stadion u. 8/A szám alatti tanácsadóba. Ugyanettől az időponttól a Búza utca 24./A szám alatti, szintén bérelt ingatlanból a Rákóczi u. 23./ A számú tanácsadóba költöznek a védőnők.

– Három munkatársunkat érinti a változás, nekik mindössze a munkavégzésük helye változik meg ideiglenesen, de az ellátást zavartalanul és folyamatosan biztosítják a lakosság számára – mondta el Hornyák Attiláné, a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságtól. Hozzátette, ebben a hónapban az igazgatóság is tájékoztatja majd a városlakókat a változásról.

– Igyekeztünk úgy átszervezni az ellátást, hogy az ne essen túl messzire a korábbi helyétől. Egy-két munkatársat képes befogadni bármelyik épületünk, a Stadion úti tanácsadónk kellően tágas, nem lesz zsúfoltság ezután sem. Arra is figyelünk, hogy a területi védőnőknek az új helyükön minden, a munkájukhoz szükséges tárgyi eszköz rendelkezésükre álljon.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központban is átcsoportosítják a munkavállalókat, ám ez a központ szolgáltatásaiban nem jár majd változással. Lengyelné Pogácsás Mária, a központ intézményvezetője lapunknak elmondta, az ügyfelek semmit nem vesznek majd észre az intézkedésekből.

– A Tűzoltó utcai telephelyet zárjuk be ideiglenesen, ahol az óvodai és iskolai szociális segítők dolgoznak, de az ügyfélfogadás továbbra is zavartalan lesz a Körte utcán, a déli telephelyünkön, a Vécsey utcán, illetve a Huszártelepen. A szolgáltatásainkat nem korlátozzuk, minden a megszokott nyitvatartással üzemel tovább – hangsúlyozta az intézményvezető.

Kiemelte: az óvodai és iskolai szociális segítők az adott oktatási intézményben dolgoznak, nekik ott van a munkavégzésük helye, továbbra is ott lehet őket elérni, így ebben sem lesz változás. – Mi egy olyan szociális alapszolgáltatást nyújtunk az embereknek, aminek a körülményektől függetlenül mindig elérhetőnek kell lenni, így a takarékosság jegyében hozott intézkedésekből sem szabad semmit megérezniük az ügyfeleknek.

– Az elsődleges cél természetesen az volt, hogy minden hozzánk fordulót maradéktalanul kiszolgáljunk, s egyetlen szolgáltatási formánkat se érintse olyan mértékben az intézkedés, hogy az ellátást a legmagasabb szinten ne tudjuk biztosítani – mondta megkeresésünkre Nagyné Hermányos Zsuzsanna. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója elmondta, szociális alapszolgáltatásokat (többek között étkeztetést, házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást) és szakosított ellátást (idősek otthonát és ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást) nyújtanak Nyíregyháza közigazgatási területén, de ezek működését nem érinti a takarékosság érdekében meghozott önkormányzati döntés.

– Egy klubhelyiségünket kell áttenni máshová, s a házigondozó körzetek kerülnek más intézménybe, ami annyit jelent, hogy a munkatársak költöznek, a szolgáltatást mindenki maradéktalanul igénybe veheti – hangsúlyozta az igazgató, s megtudtuk, az energiaválság miatti bizonytalanság már most érezteti a hatását a lakosság körében is, egyre több kérnek főként mentális támogatást, a központ munkatársai pedig a szabadságukat is úgy időzítették, hogy az esetleges megnövekedett segítségkérést is ki tudják elégíteni.

– A gondozókörzetek kapacitása meghatározott, amennyiben ezen túl jelentkezik ellátási igény, akkor azt egy másik körzetből fogjuk megoldani, senkit sem utasítunk el – utalt az elkövetkező hetek, hónapok kihívására az igazgató, megjegyezve, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében napi 24 órában kérhetnek segítséget az ellátottak.

– Házi segítségnyújtásnál, amikor az idős személy gondozási szükségletet felmérjük, kimegyünk az otthonukba, be sem kell jönniük – emelte ki Nagyné Hermányos Zsuzsanna, s minden lehetséges fórumon és módon az ideiglenes változásokról pontos tájékoztatást adnak az ellátottaknak és hozzátartozóknak.