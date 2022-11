– Ez nem egy teljesen újkeletű veszélyforrás: néhány éve kifejezetten kemény tél volt, és már akkor ugyanezt tapasztaltuk. Az önkormányzatokkal meg kell állapodni, hogy amennyire lehet, helyben nyújtsanak segítséget az embereknek, továbbá a saját kapacitásainkat úgy beosztani, hogy elláthassuk azokat, akiknek szüksége van rá. Nem engedhetjük meg, hogy a télnek emberáldozata legyen, mivel az a közös célunk, hogy senki se fagyjon meg – tette hozzá.

Nagy Judit, a szeretetszolgálat intézményvezető-helyettese arra világított rá, hogy egyre több idős szorul segítségre.

– Szintén az energiaválság negatív hozadéka, hogy már nemcsak a kistelepülések, rossz körülmények között élő idős lakóit kell támogatni, hanem már Nyíregyházán is egyre többen térnek be a nappali melegedőre. Ezek az emberek nem kapcsolják be otthon a fűtést, mert később nem tudnák kifizetni a megnövekedett számlát, és így próbálnak spórolni. Ez egy helyi probléma, amire nekünk kell megoldást találni – tudatta Nagy Judit.

Segítség a rászorulóknak

Tóthné Csatlós Ildikó a felvetésre megjegyezte, hogy a nyíregyházi ellátórendszer rendkívül sokszínű, és közös erővel az ilyen estekre is megtalálják a megoldást a szervezetek.

– Az intézményeknek nyitottnak kell lenniük, hogy ezek az emberek is igénybe vehessék a nappali ellátást. Az is segítséget kaphat, akinek nincs elég tüzelője, évek óta jól működik a szociális tűzifaprogramunk, melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ és a NYÍRVV koordinál. Az idősek támogatása fontos feladat, de már a covid-járvány idején is bebizonyosodott, hogy összefogással és hatékony, gyors döntésekkel elláthatjuk a rászoruló időseket – tekintett vissza Tóthné Csatlós Ildikó.

A tűzifaprogram működéséről Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti központ vezetője beszélt a résztvevőknek.

– A jelzőrendszer egész évben fontos, de most különösen nagy szerep jut neki. Arra is törekszünk, hogy a rászorulóknak a saját családjukon, otthonaikban nyújtsunk segítséget, így csökkenthető az ellátórendszer leterheltsége. Az Élelmiszerbankkal kiváló a kapcsolatunk, így hetente osztunk élelmiszert. A tűzifaprogram az idén is elindul december elsejétől és egészen február 28-áig tart. Minden évben ügyelünk arra, hogy valóban a rászorulók kapják meg a háztartásonkénti öt mázsa fát. Ehhez környezettanulmányok készülnek az igénylőknél, mivel sajnos minden évben vannak emberek, akik jogosulatlanul szeretnének tüzelőhöz jutni – emelte ki az intézményvezető.

MI