Már-már megszoktuk, hogy a megye különböző városaiban ukrán szót hallunk a pályaudvarokon, a bevásárlóközpontokban, a játszótereken. Több mint kilenc hónapja tart az orosz–ukrán háború, s a menekülteknek – kik elszakadva élnek családtagjaiktól, és kitartóan remélik az országukban dúló a harcok végét – végtelenül hosszúnak tűnik az eltelt idő.

Rengeteg család került messze Ukrajnától, s nem is az a fontos, hogy mennyien és merre indulnak útra akár ebben az órában vagy percben, hanem az, hogyan fogadják őket, ahová megérkeznek. A hónapok óta nálunk maradt menekültekről folyamatosan gondoskodnak a megyében működő segítőszervezetek.



A karitász támaszt nyújt



Olvasóink bizonyára emlékeznek arra a hatfős családra, amellyel a Nyíregyházi Egyházmegye karitászszervezetén keresztül ismerkedtünk meg az idén nyár elején. Részletesen elmesélték, miként menekültek el Szumi poklából. Natasáék kanyargós története visszavezetett Nyíregyházára. A fiatalasszony két gyerekkel, sógornőjével, Tatjanával és annak másfél éves kislányával, valamint a gyerekek nagymamájával érkezett Magyarországra márciusban, majd Nápolyba mentek tovább, ám ott egyáltalán nem az fogadta őket, amire számítottak, így újra felvették a kapcsolatot a nyíregyházi görögkatolikusokkal, és egészen augusztusig együtt is maradt a család Nyíregyházán.

Natasa próbált munkát keresni, csakhogy a nyelvi akadályok miatt nem vették fel még takarítónak sem sehová. Közben sokat törte a fejét azon, mi történik az orosz határ közelében maradt férjével, így aztán gyerekeivel és azok nagymamájával augusztusban visszatért Szumiba. Tatjana és kislánya nem tartott velük.

– Nem akarok újra szirénahangot hallani, és nem akarom, hogy a lányom a vészjelzés visítására riadjon fel éjszaka – mondta az asszony, aki jelenleg egy jósavárosi albérletben lakik gyermekével. Az ingatlant a görögkatolikus egyházmegyei karitász bérli nekik, a rezsi nagyobbik hányadát is állják. Tatjana nem tud elmenni dolgozni, mert még nincs kétéves a kis Anjuta, hogy bölcsődébe adja. Mosolyogva újságolta nekünk, hogy a gyerek néhány magyar szót már ismer. Persze tudja, ez kevés ahhoz, hogy megértesse magát a bölcsődében, azonban az anyuka nem ódzkodik attól, hogy közösségbe vigye, sokat járnak játszótérre, barátokat, ismerősöket is szereztek a városban. A hétvégén a görögkatolikus karitász tartós élelmiszert vitt hozzájuk, a szervezet munkatársát mi is elkísértük.

Fotós: Gazdag Mihaly

Nincs hová mennie



– Nincs hová visszamennem, Szumiban lebombázták a házunkat. Az igazat megvallva, soha többé nem szeretnék menekülni. A februári utunk egy életre szóló megrázó élmény marad. Mínusz 20 fokban, meleg ruha, takaró és élelem nélkül indultunk el, csoda, hogy épségben elértük a határt. Felelőtlen döntés lenne egy kisgyerekkel visszamennem oda, ahol a híreket hallva és nézve azt látom: nincs biztonság, akadozik az áramellátás, tönkrement az infrastruktúra. Közeleg a tél, s az emberek odaát óvóhelyeket készítenek elő. Borzalmas! Belegondolni sem merek, mi lesz velük. Mi itt nyugalomban vagyunk. Hála érte, gondoskodnak is rólunk – hangsúlyozta az anyuka, számukra mindennél előbbre való a biztonság. Megkérdeztük tőle, nem érzi-e magányosnak magát, mégiscsak más volt hatfős családként egy idegen városban, mint egyedül egy gyermekkel. Azt mondta, sok jó ember veszi körül. Megismerkedett a szomszédokkal is, az ukrán nyelv mellett oroszul is beszél, és egy picit angolul, így könnyen kommunikál.

Közben Anjuta is megbarátkozott velünk, a beszélgetés alatt többször is ránk mosolygott. Ki nem szakadtak a kezéből a legókockák, pontos mozdulatokkal illesztette össze az apró, színes elemeket. Ha otthon béke lenne, ugyanígy az édesanyjával töltené az egész napot, sokat játszanának együtt, nagyokat sétálnának, ugyanis Tatjana még anyasági ellátást kap. Sajnos a cég, ahol korábban könyvelőként dolgozott, a válság miatt a csőd szélén áll, az asszony nem sok esélyt lát arra, hogy egyszer még visszamehet oda dolgozni. Igaz, egyelőre nem is szövöget semmilyen tervet, már annak is örül, hogy lelkileg nem törték meg az elmúlt hónapok, és a gyermekében sem hagyott mély nyomot a menekülés, a környezetváltozás.

– A régi életünket már sosem kapjuk vissza, talán nem is akarjuk... Egy egészen új életet kell felépítenünk, ha visszatérünk a szülőföldünkre, ahol nemcsak az embereknek, hanem az egész országnak, Ukrajnának is változnia kell majd.

Fotós: Gazdag Mihaly

Figyelnek a családokra



Dr. Oláh Tamástól, a Nyíregyházi Egyházmegye karitászigazgatójától megtudtuk, a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei Hoteljében is laknak ukrán családok, őket is támogatja az egyházi karitász. Hetente élelmiszert adományoznak számukra, és álláskeresésben is segítették őket.

– Egy átmeneti állapotnak tekintik a helyzetüket. Várakoznak, kivárnak, a békét remélik. A férfiak még nehezebb helyzetben vannak, a hadkötelezettség miatt nem mehetnek vissza, akik megyénkben maradtak, megpróbálnak elhelyezkedni valahol, többnyire építkezéseken dolgoznak, többüknek B kategóriás jogosítványa van, amivel beálltak fuvarozni. Ők könnyen találtak munkát, mert ezen a területen szakemberhiány van – tette hozzá az igazgató.



KO