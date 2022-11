1972. november 23., csütörtök

Nyíregyháza közönsége úgy ünnepelte Blaha Lujzát, mint soha senkit

Kevesen tudják, hogy a „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza anyai ágon Szabolcs-Szatmár megyei származású. Blaha Lujza eredeti nevén Reindl Ludovika. Édesapja, Reindl Sándor nagyváradi származású, aki a gimnázium elvégzése után katonának állt. Az 1840-es években Nyíregyházán állomásozott az ezred, amelynek egyik legkedveltebb tisztje volt Reindl Sándor. A csinos, jó hangú katonatisztet szívesen hívták vendégségbe a nyíregyházi úri családok. Hamarosan Reindl lett a társaságok központja, hangja, tréfái miatt dédelgetett kedvence.

Egy ilyen vendégeskedés alkalmával ismerkedett meg a csodaszép Ponty Lujzával. Az ismeretségből szerelem lett. A szülők határozott ellenzése sem volt elég ahhoz, hogy visszatartsa a fiatalokat a házasságtól. Reindl kilépett a hadseregből és 1848. február 24-én Nyírpazonyban megesküdtek. Reindl 1848-49-ben beállt honvédnek. Később, hogy az üldözéstől menekülhessen, álnév alatt színészi pályára lépett. Új pályáján követte a nyírpazonyi Ponty Lujza Is. E házasságból született 1850. szeptember 8-án Blaha Lujza.

Hosszú évek teltek el míg egyszer Blaha Lujza édesanyja szülőföldjére látogatott. Nyíregyházán 1873-ban egy deszkából összetákolt „színházat” építettek a Zöldség téri (ma Lenin tér) Hárs vendéglő mellett. Csak nyáron tartottak előadásokat benne különböző társulatok. Húsz évig volt ez a deszkabódé Thália hajléka Nyíregyházán. 1880-ban némi átalakítást hajtottak végre rajta, ezzel lehetővé vált komolyabb társulatok meghívása is. Így került sor arra, hogy 1882 júliusában Blaha Lujzát is vendégül láthassák.

A színigazgató már hetekkel előbb plakátokon hirdette Blaha Lujza érkezését. A város vezetősége is elhatározta, hogy díszküldöttséggel várja a híres művésznőt. Úgy döntöttek, négylovas hintóval viszik az állomásról a fogadóba. Érkezése napján a nyíregyházi pályaudvaron annyi volt a nép, hogy a rendőrök mellé lovas huszártiszteket is ki kellett vezényelni a rend fenntartására. Még távoli falvakból is eljöttek, hogy láthassák szemtől szembe a csalogányszavú Blahát.

Megérkezésekor valóságos virágeső hullott a vasúti kocsiból kilépő művésznőre, aki sírva fakadt a ragaszkodás láttán és könnyes szemmel hálálkodott a fogadtatásért. A díszküldöttség egyik tagja karján vezette ki a váróteremből, s kérte, foglaljon helyet a rózsákkal, szalagokkal felcicomázott négylovas hintóbán. A többi vendég számára a díszhintó mellett sorakoztak a kétkerekű, egylovas híres nyíregyházi talyigák.

Mikor Blaha meglátta a talyigákat, odaszólt kísérőjének: "Jaj, galambom, de édesek ezek a kis kocsik... Én bizony inkább arra ülök, mint a hintóba..." Aztán odaszaladt az első talyigához, felült a boldog kocsis mellé, s a tömeg fanatikus lelkesedése kíséretében bedöcögtette magát az Európa-szállóig. Nyíregyháza közönsége úgy ünnepelte a művésznőt, mint soha senkit, Blaha Lujza pedig megajándékozta őket művészetével.

