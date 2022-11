1972. november 19., vasárnap

75 éves az áramszolgáltatás Nyíregyházán

Hetvenöt évvel ezelőtt Nyíregyházán kezdte meg működését a Tiszántúl első közcélú villamosenergia-szolgáltató üzeme. Nyíregyházán már az 1890-es évek elején, amikor még csak három magyar városban volt közcélú villanyáram-szolgáltatás, felvetődött a villamosítás gondolata. Évek teltek azonban, amíg kigyulladt a villanyfény. De még így is számos nagyvárost előztek meg az új energia felhasználásában.

Ma már az is érdekességként hat, hogy ezt megelőzően 1888-ban - az országban először - Mátészalkán már használták a villanyt. A szolgáltatás azonban csak az akkori mezőgazdasági gépgyár területére terjedt ki. Mátészalkán még most is őriznek egy múlt századból származó villanypóznát, ami most már ipari műemléknek tekinthető. A villamos energia felhasználásában egy évvel Kisvárda is megelőzte Nyíregyházát. De ott is csak a malom világítását szolgálta.

Nyíregyháza után jóval később kezdték meg a megye községeinek a villamosítását, és az 1910-es években az azóta már megszűnt nyíregyházi villamost is ennek alapján építették meg a Sóstófürdőig. A települések villamosítása azonban egészen a felszabadulásig igen lassan haladt. Akkor mindössze 59 községben égett a villany. Ez a munka különösen az 1950-es években gyorsult meg, és 1963-ban fejeződött be. A hálózat bővítése azóta is tart. Jelenleg a megyében 84 kilométer nagyfeszültségű, 1708,5 kilométer középfeszültségű és 1900 kilométer kisfeszültségű vezeték van. A fogyasztók száma 152 ezer, a közvilágítási helyek száma 44670.

Az elmúlt évekre az volt a jellemző, hogy a megyében az országosnál nagyobb mértékben növekedett a villamosenergia-fogyasztás. A 75. évforduló alkalmából összegyűjtik és feldolgozzák a megye villamosításának történetét, december közepén Nyíregyházán ünnepségen emlékeznek meg az évfordulóról.