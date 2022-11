1982. november 7., vasárnap

Éled a sízés Szabolcsban

Túl vagyunk november elején, ködösek, párásak a hajnalok, egyre vastagabban öltözünk. Nemsokára itt a tél. Előkerülnek a pincék mélyéből, a padlások homályából a szánkók, a korcsolyák, s egyre gyakrabban a sílécek is. Benépesülnek a domboldalak. Szabolcs-Szatmár megye domborzata, fekvése nem kínál túl nagy lehetőséget a téli sportok kedvelőinek. Valóban, óriás műlesiklásra például kissé alacsony Kabalás dombja, ellenben az első lépések, pontosabban siklások megtételére kiválóan alkalmas.

Itt van a közelben Tokaj és a Zempléni-hegység. Sátoraljaújhelyen kiváló pálya várja a sízőket, akik pedig többre vágynak, megpróbálkozhatnak már a Tátrával is. Több lehetőség közül lehet választani.

Az idén alakult meg a megyei síszakszövetség. Régi óhaja teljesült ezzel a sízők egyre gyarapodó táborának, mert eddig nem volt, aki összefogja e sportág híveit. A tél folyamán több versenyt, túrát, sőt tanfolyamot is szerveznek. Tömegsportnap keretében januárban és februárban bárki részt vehet a kabalási versenyen. A tervek szerint januárban tartják Sátoraljaújhelyen a városi és megyei lesiklóbajnokságokat, az úttörő-olimpia megyei síversenyeit, a középiskolák versenyzőinek vetélkedését.

Egy bázisra már biztosan építhetnek a szabolcsi sízők, mégpedig a mezőgazdasági főiskolán nemrég megalakult síszakosztályra. Úgy hírlik, hamarosan a tanárképző főiskolán is életre kel a szakosztály, s ezek mellett lehetőség van közép-, illetve általános iskolákban is szakosztályok alakítására. Mint minden sportágat, ezt is legjobb fiatalon elkezdeni, amikor még könnyebben elsajátíthatók az alapismeretek.