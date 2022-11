Nem mindennapi zsákmány emlékével büszkélkedhet november 13-a óta a Szabolcsveresmarton élő Batta Attila. A Tisza tiszakanyári szakaszán, a II. Rákóczi Ferenc-híd közelében süllőzni szeretett volna, azonban nem a jól ismert ragadozó rabolt a felkínált csalihalra, hanem egy dunai galóca. A különböző médiák már beszámoltak a szenzációs fogásról, azonban lapunk érdeklődésére még sok más érdekességet is elmesélt a hobbijáról Batta Attila, aki vérbeli tiszai horgász. Szívesebben várja ugyanis a halak kapását a folyónál, mint egy tónál, pedig ott van lakóhelye közelében a Rétközi-tó is.

– A Tisza partján jobban eloszlanak, elférnek egymás mellett a horgászok, mint egy tó partján. Zsúfoltak a tavak, sűrűn ülnek az emberek, gyakran keresztbe dobják a készséget a horgászok, s megy a veszekedés egymással. Számomra a folyó jelenti a csendet, a nyugalmat. Van egy csónakom, azzal is gyakran járom a folyót. Nincsenek autók, nagyon békés a vidék, nagyon szeretem a Tiszát – árulta el kérdésünkre. – A galóca megfogása előtti héten többször is voltam a tiszakanyári szakaszon, de semmi említésre méltó nem történt. Azért szeretem azt a részt, mert aránylag gépjárművel is könnyen megközelíthető. November 13-án már 6 óra körül a parton voltam a szintén Veresmarton élő Király Lászlóval. A szemben lakó szomszédom is, többször voltunk már együtt horgászni. Azon a reggelen az egyik botomat csemegekukoricával pontyra dobtam be, a másik készséggel pedig süllőzni akartam, ezért a horogra egy 5-6 centiméteres küszt tettem. Tíz órát mutathatott az óra, amikor a süllős boton egy erőteljes húzásra figyeltem fel. A bevágás után először süllőnek is gondoltam a megakasztott halat, de amikor jó 15 perces fárasztás után először jött fel a felszínre, már amurra tippeltem a vaskos, hengeres teste, no meg az ereje, harcossága miatt. A nagy meglepetés akkor ért bennünket, amikor megszákoltuk, mert nem volt sem süllő, sem amur, hanem dunai galóca. Laci barátom ismerte fel először, ő kiáltotta nekem, hiszen a szákoláskor már alaposan szemügyre is vehette a zsákmányt. Fotón, videón, a televízió horgászműsoraiban láttam már dunai galócát, de élőben és ilyen közelről még sohasem. Talán mondanom sem kell, remegett a kezem, a lábam, nagyon boldog voltam. A fényképek elkészítése után visszaengedtük a vízbe a fokozottan védett halfaj hatalmas példányát, ami 5,5 kilogrammot nyomott a mérlegen, a hosszát pedig 70 centiméteresre saccoltuk. Akkor tulajdonképpen még fel sem fogtam, hogy milyen különleges hal akadt a horgomra, csak néhány nap múlva tudatosult bennem, amikor nagyon sokan hívtak telefonon vagy gratuláltak a közösségi oldalon. Akkor olvastam utána, hogy nagyon ritkán fogni. A Debreceni Egyetem egyik halbiológusa mesélte, hogy érkeztek már hozzájuk galócafogásokról jelzések a Felső-Tiszáról, például Vásárosnamény térségéből és a felette lévő szakaszokról, de ennyire lenti részen még nem hallottak ilyen hal fogásáról. A csalihalat egyébként a helyszínen fogtam, nagyon sok ivadékhal volt ott, mert még nem hűlt le a folyó vize. A sok kishaltól szinte fekete a víz, ezért is tanyázhatott a közelben a galóca, mert van bőven tápláléka – idézte fel a nem mindennapi pillanatokat Batta Attila, aki aznap még fogott egy 2 kilogrammos pontyot is.

Novemberben pontyot? – hangzott el óhatatlanul is a kérdés e sorok írójától.

– Az idén tulajdonképpen nem voltak még nagy hidegek, nem voltak fagyok, ezért még nem vándorolt el a ponty a vermelés helyszínére, érdemes rá késő ősszel is horgászni. Az egyik ismerősöm két évvel ezelőtt november végén 8 kilogrammos pontyot fogott a Tiszában – tette hozzá szerencsés horgász, aki már 4-5 éves korában megismerkedett ezzel a hobbival az édesapjának köszönhetően. A szabolcsveresmarti kanálisok, a közeli holtágak partján várták a halak kapását, az édesapától leste el a titkokat, a különböző praktikákat a kis Attila. Aztán ahogy nagyobb lett, már egyedül is járta a horgászvizeket. Természetesen megkérdeztük azt is, mik az egyéni rekordjai.

– Régebben a Rétközi-tavon sikerült fognom egy 40 kilogrammos harcsát, Az idén a Tiszából partra hoztam egy 17 kilogrammos amurt, tavaly pedig egy 15 kilogrammos harcsát. Ha a Tiszán nem jár a hal, mert éppen áradás van, olyankor fel szoktam keresni a megye tavait is, gondolok Verbatanyára vagy az Orosi-tóra. Sok élménnyel térek haza ezekről a vizekről, hiszen sikerül jó pár halat a partra hozni, s megnyugszik az ember lelke. Novemberben még szoktam horgászni, de a december már a pihenésé. Igaz, néha még a barátokkal télen elmegyünk menyhalazni, sütünk olyankor egy kis saslikot, van velünk forralt bor, s elbeszélgetünk. Tudjuk, hogy ritka a menyhal, nem is fogtunk még egyet sem, de jó együtt lenni a haverokkal. MML



Borítókép: Batta Attila a nem mindennapi fogással | Fotó: Király László