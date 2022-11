– Az ország 160 településén 334 áruházban összesen 6500 önkéntes gyűjti majd a felajánlásokat, amelyek a rászoruló emberek és családok tízezreihez jutnak el karácsonyig. A szervezet mindenkit arra kér, hogy a hétvégi vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le – közölte Nagygyörgy András, a szervezet külső kapcsolatok igazgatója. Hozzátette, az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni pénteken 15:00-20:00 óráig, szombaton 8:00-19:00 óráig, vasárnap pedig 8:00-18:00 óráig fogadják.

– Sajnos egyre több új arccal, korábban nem ismert látogatóval találkozunk a rászorulók között az élelmiszerosztásainkon. Olyan emberekkel is, akik tavaly még maguk is felajánlást tettek a nehezebb sorsú emberek számára, de idén már önmaguk is segítségre szorulnak. Számukra óriási támogatást jelenthetnek a tartósélelmiszer-csomagok, hogy ki tudjanak törni a szorult helyzetükből. Önkénteseinkkel az ő számukra kérjük a vásárlók segítségét a háromnapos akció során, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepek idején – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

Hozzáfűzte a vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehézsorsú embereket segíthetik, az egyes áruházak környéken működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el a rászorulókhoz a felajánlásokat. Tavaly a háromnapos akció során összesen 348 ezer kilós rekorderedményt sikerült elérni, amiből 70 ezer embert segített meg a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alábbi helyeken gyűjt a szervezet:

Nyírbátor, Debreceni u. 71. ALDI

Nyíregyháza, Pazonyi út 40. ALDI

Nyíregyháza, Kállói út 16/C ALDI

Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 25. ALDI

Nyíregyháza, Törzs utca 2. METRO

Nyíregyháza, Debreceni út TESCO

Nyíregyháza, Pazonyi út 36. TESCO