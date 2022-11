Szebb időjárást álmaikban sem képzelhettek el azok a horgászok, akik november 13-án egy-egy csónakból pergettek társukkal az apagyi Kenderáztató-horgásztavon. Egész nap derült égbolt mosolygott a versenyzőkre, és még csak szellő sem borzolta fel a tó vizét. Tizennégy csapat két-két kezdte meg a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége által rendezett versenyt, hogy bebizonyítsák, ki a legjobb a ragadozó halak pergető módszeres megfogásában.

Mint Szilágyi Imre, a megmérettetés fő szervezője lapunknak elmondta, nem is emlékszik arra, mikor volt utoljára ilyen kellemes időjárás ezeken az őszi páros csónakos pergető versenyeken, hiszen korábban volt, mikor esett az eső, máskor pedig a köd miatt alig látták egymást. Most nem lehetett panasz sem az égiekre, sem a halak kapókedvére, ugyanis akadt horogra harcsa és süllő mellett balin is, sőt még busát és pontyot is fogtak a résztvevők. Ez utóbbiak nem számítottak be a méret hosszúsági versenybe, csak a ragadozó halak. Egyébként volt bőven miért izgulni, hiszen a leghosszabb hal egy 81 centiméteres harcsa volt, és csak egy centiméterrel maradt le mögötte egy süllő.



Szegedi Tamás az egyik zsákmánnyal

A végeredmény

Töltelék Team (Sándor Zoltán, Sebők Zsolt), 2. In-Team (Szilvási kristóf, Dudás Balázs), 3. 4STeam (Sárvári Lajos, Szegedi Tamás), 4. HFL-team (Veres Attila), Szekeres Sándor), 5. Röf-röf Team (Sándor Roland, Lengyel József), 6. Nagy-On Dobiga (Nagy Zoltán, Vakály János).

A leghosszabb hal: a 81 centiméteres harcsát a Töltelék Team fogta.