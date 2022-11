Sok a megválaszolatlan kérdés a lakáspiacon. Ezek közül az egyik: vajon árcsökkenéshez vezethet -e a kereslet visszaesése. Ugyanis októberben mintegy 40 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a lakáseladások száma. Az országos mérleg vidékre vetítve is igaz. Az infláció és a megemelkedett hitelkamatok miatt kivárnak a vevők.

Boczákné Radvánszki Erzsébet, a Jogos Otthon Ingatlaniroda tulajdonosa szerint, a rossz energiahatékonyságú ingatlanok ára csökkenni fog, hiszen mindenki az alacsony rezsijű, energetikailag hatékony otthonokat fogja keresni.

Lehetetlen megjósolni merre mozdul el a következő hetekben, de inkább hónapokban a lakáspiac. Nemrég a pandémia, most a szomszédos országban dúló háború, a magas infláció, a hitelkamatok emelkedése behúzta a féket a szektorban. Az őszi hónapokban a lakáseladások száma jelentősen visszaesett, a vevők csakúgy, mint a járvány okozta válság idején, inkább kivárnak.

– Hat éve tartó folyamat szakadt meg a lakáspiacon, mintegy 40 százalékkal maradt el októberben az egy évvel korábbitól a lakáseladások száma – nyilatkozta a napokban Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hasonlóan visszaesésről számolt be a Magyar Nemzeti Bank is, a lakáshitelpiacon 34 százalékkal csökkent a kihelyezés, harmadával kevesebb új szerződést kötöttek szeptemberben, mint tavaly. Ezen belül a használt lakásokra nyújtanak be kevesebb kérelmet.

Mennyi lesz a rezsije?

– Ráléptek a fékre a vevők – osztotta meg tapasztalatait Boczákné Radvánszki Erzsébet. A nyíregyházi Jogos Otthon Ingatlaniroda tulajdonosa, ügyvezetője szerint az átmeneti megtorpanás nem hozott magával árcsökkenést.

– Továbbra is irreálisan magasak az árak, sőt mintha még emeltek is volna az eladók, Valamiért nem érzékelik, hogy ezt már nem lehet tetézni, mert nem lesz vevőjük, és akkor hirtelen zuhanhat nagyot az értékesítés. Nyíregyházán, egy használt, téglaépítésű társasházi lakás négyzetméteréért átlagosan 550-600 ezer forintot kérnek el, de nem ritka az egymilliós határ sem. Az új építésű lakásoknál még érvényesül a kedvezményes áfa hatása, de már a megyeszékhely nagyságú városokban is lassul az építési kedv, ami részben az építőanyagár-növekedéssel magyarázható. Az elmúlt hónapokban jóval kevesebb lakásmegtekintést jegyeztünk, mint tavaly vagy a pandémia előtt ugyanebben az időszakban. A legnagyobb probléma, hogy nem lehet egy-egy ingatlan éves rezsiköltségét kiszámolni pontosan, holott a vevőnek az az első kérdése: mennyibe kerül a rezsi? Senki nem vesz meg úgy egy ingatlant, hogy nem tud mennyiből jön ki az épület fenntartása havonta. Ebből a szempontból az utolsó helyre kerültek az energetikailag elavult, szigetelést és alapos felújítást igénylő vidéki családi házak – fűzte hozzá Boczákné Radvánszki Erzsébet.

Az ingatlanértékesítő azzal folytatta, a jelenlegi helyzetben érthető, hogy alaposan átgondolják a családok a költözést, az első vásárlók pedig inkább csak szörföznek a hirdetések között – mondta.

Nőttek a hitelkamatok

A jövő évi családtámogatásokról, a lakásvásárlási és felújítási támogatásokról december elején számol be a kormány, ezután látható mi marad meg a mostani támogatásokból.

– A kamattámogatott hitelek, a csok, a Babaváró hitel mind- mind felfelé hajtotta az ingatlaneladást. A megyében csak a falusi csok révén, a lakáseladások 50 százalékánál igényelték az öt plusz ötmillió forintos támogatást a többgyermekes családok. Ha ezek a támogatások megszűnnének vagy átalakítanák a kedvezményeket a jelenlegitől drasztikusabb lenne a visszaesés az értékesítésben. A magyarok nagyrészt hitelekből vesznek lakást, s az inflációs környezet a kamatokat is feljebb vitte. Az eddigi 4 és 5 százalékos fix kamatok helyett 7-9 százalékos kamatokkal kínálják a konstrukciókat.



KO