A gazdasági nehézségek ellenére sem feledkezik meg az önkormányzat a nyíregyházi nyugdíjasokról. Az idén is küldünk nekik karácsonyi ajándékcsomagot – tette közzé közösségi oldalán Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is kitért rá: az önkormányzat önként vállalt feladatként, 2013 óta segíti ilyen módon az időseket.

A több mint 24.500 jogosultnak a Magyar Posta Zrt. az eddigiektől korábban, november 2. és december 12. között kézbesíti a csomagokat. Annak összeállításakor az önkormányzat figyelembe vette az Idősügyi Tanács javaslatát, így a csomag az ünnephez kapcsolódó élelmiszereket tartalmazza (szaloncukor, sós/háztartási keksz, gyümölcstea, instant kávé, méz).

Gyűjtést szerveznek

– Évek óta hagyomány, hogy karácsony előtt a rászoruló családoknak gyűjtést szervezünk – mondta Máté Antal. Nyírbátor polgármestere hozzátette, elfogadnak tartós élelmiszereket és pénzfelajánlást is. – Ebbe a gyűjtésbe természetesen az önkormányzat is „beszáll” egy összeggel, illetve segítenek a helyi cégek és magánszemélyek is. A befolyt pénzből tartós élelmiszereket vásárolunk a már felajánlottak mellé. Abban, hogy kik kapják meg ezeket, az oktatási intézményeink, a szociális szolgálatunk valamint a polgármesteri hivatalban dolgozó szociális csoport munkatársai döntenek. Igyekszünk úgy kiválasztani a felajánlotti kört, hogy elsősorban olyanok részesüljenek adományban, akik más, egyéb jellegű segélyt nem, vagy csak ritkán kapnak – fogalmazott Máté Antal.

Év közben, többféle módon

– Karácsonyi csomagot nem adunk, év közben viszont többféle módon is támogatjuk a településen élő időseket és rászorulókat – tájékoztatta lapunkat Lakatos Sándor. A kétezer lakosú Nyírkáta polgármestere elmondta, pénzbeli támogatást adnak a rászorulóknak, ami éves szinten nagyjából húszmillió forintot tesz ki. – Van, akinek rendszeresen segítünk anyagilag, van, aki eseti támogatást kap. Ezen felül szerződésben vagyunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, akiktől évente többször kapunk élelmiszeradományt, amit kiosztunk a lakosok közt. Ennek az értéke éves szinten több mint 10 millió forint – emelte ki Lakatos Sándor, Nyírkáta polgármestere.

TG