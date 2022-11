Még sohasem járt Nyíregyházán Mag. Dr. Dr. Katalin Szondy, a St. Pölteni Egyetem intézményfejlesztési irodájának a vezetője, mégis ismerőssel találkozott, amikor a napokban egy delegáció tagjaként a megyeszékhelyre látogatott. A Nyíregyházi Egyetem vendégeket fogadó vezetői között köszönthette ugyanis dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzult, aki a külügyi tanácsadói tisztséget tölti be az oktatási intézményben.

A látogatás céljáról és a St. Pölteni Egyetemről kérdeztük a küldöttség magyar származású tagját, aki azt is elárulta, honnan az ismeretség dr. Barabás Lászlóval.

– A nagymamám Hajdúböszörményben élt, gyerekkoromban sokat voltam nála, és később is gyakran meglátogattam. Tízéves korom óta Bécsben éltem, az ottani egyetemen tanultam tovább, de a gyökerek elszakíthatatlanul Magyarország keleti feléhez kötnek. A tanulmányaim befejezése után maradtam a bécsi egyetemen, tanárként dolgoztam, akkor ismerkedtem meg dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzullal – mesélt hazánkhoz fűződő kapcsolatáról Mag. Dr. Dr. Katalin Szondy, majd a delegáció tervezett munkájáról szólt érdeklődésünkre.

– A két egyetem között már meglévő, igazán jó kapcsolatnak az újraélesztése a célunk. Kilenc éve dolgozom St. Pöltenben, az egyetemen rendszeresen fogadtunk diákokat a korábbi években. A járvány rovására írhatjuk, hogy a kapcsolatok egy kicsit meglazultak, szeretnénk ezt ismét szorosabbá fonni. Mint említettem, előtte nagyon jól működött a két egyetem kapcsolata, hiszen együttműködési szerződés is létezik a két felfőfokú oktatási intézmény között. Ezért most nem kell aláírnunk semmit sem, de azt gondoltuk, hogy a személyes kapcsolatok új lendületet hozhatnak a közös munkában.

– Három napra érkeztünk a városba, igyekszünk minél többet látni, minél több tapasztalatot szerezni. St. Pöltenben mi is új épületben vagyunk, de nem ilyen nagy a campusunk, a miénk csupán két épületből áll. Az egyiket tavaly adtuk át, vagyis teljesen új, de egészen más stílusú. Napjaink építészetét tükrözi vissza a sok betonnal és a sok üveggel, nagyon korszerű, nagyon modern, nagyon szép, laborokkal is ellátva. Itt Nyíregyházán nagyon tetszett, hogy a parkkal együtt milyen nagy térrel rendelkezik az intézmény. A két egyetemben közös, hogy majdnem ugyanannyi a hallgatói létszám, s hasonló tantárgyaink is vannak, ezért hallgatók és tanárok cseréjére nagyon alkalmas.

– Azt gondolom, az oktatás szempontjából is nagyon érdemes lenne a tanárcserét újból megindítani, hiszen a magyar és az osztrák oktatás között vannak különbségek, a tradíciók különbözőek, más gyökerekből táplálkoznak, és az egymástól való tanulás is nagyon fontos lenne. S ha európai dimenzióban gondolkodunk, s megnézzük az ilyen közepes vagy kisebb méretű egyetemeket, az együttműködés a jövőben még fontosabb lesz különösen annak tükrében, hogy milyen hálózatok alakulnak ki Európa-szerte. Sokrétű képzés van nálunk. Kezdődik az informatikával, de sokat foglalkozunk a médiával, annak különböző területeivel, valamint a technikai és a gazdasági hátterével is. Tanárképzés nálunk nincs, de koncentrálunk a társadalomtudományokra. Van szociális munkás képzés és mesterképzés, foglalkozunk továbbá az egészségüggyel, van ápolói alapképzés is az intézményünkben.

Kíváncsiak voltunk, látott-e már olyan érdekességet a Nyíregyházi Egyetemen, amit majd otthon beépítene az intézmény fejlesztésébe.

– Bízom benne, hogy sok olyan dolgot látok majd, ami ötletet adhat a mi intézményünk és oktatásunk fejlesztéséhez. A házigazdáink szerint ma intenzív nap, sűrű program vár ránk, sok mindent megnézünk, megismerkedünk többek között az oktatással, a LEGO-stúdióval, de megnézzük majd a város vezetőivel az ipari parkot is. Remélem, sok jó gondolattal megyünk vissza St. Pöltenbe.

MML