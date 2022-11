Minden közintézmény bezárása veszteség, legfőképpen azok számára nagy érvágás, akik az ott elérhető szolgáltatást beépítik a mindennapjaikba. Nyilván sokan elkeseredéssel vették tudomásul október első felében, hogy takarékossági okokból egy időre bezár a nyíregyházi belvárosi uszoda. Közülük többen talán még nem is tudják, hogy a sportlétesítmény hétfőn újra megnyitotta kapuit, lapunk pedig szívesen áll be a jó hír hozóinak sorába.

Kizárólag sportcélokra

– A Honvédelmi Minisztérium Sportért felelős Államtitkársága járt közben az ügyünkért, és a segítségükkel kaphatott állami forrásból támogatást az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda – mondta el a társüzemeltetést végző – az elsődleges üzemeltető ugyanis a város – Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője, Hajnal Gusztáv. – Három olyan fontos igény is van, amit ki kell szolgálnunk: az Úszó Nemzet Program, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és az AQUA SE igénye, mindháromnak az edzésmunkáját vinnünk kell tovább, ugyanis a támogatást kizárólag sportcélokra kaptuk – hangsúlyozta az ügyvezető.

– Amikor október 6-ával az elszabadult távhőárak miatt leállítottuk az uszoda üzemeltetését, már eleve olyan céllal tettük, hogy legyen reális esélyünk valamiféle támogatás elnyerésére az uszoda működtetéséhez. Ezért sem engedtük le a medencékből a vizet, folytattuk a vegyszerezést, működtettük a gépészetet. Amint megérkezett hozzánk a támogatási szerződés, gyakorlatilag gyorsan újra tudtuk indítani a rendszert, mert már csak a vizet kellett ismét felfűteni, és 1-2 nap alatt ki is nyithattunk.

– És bár nem győzöm hangsúlyozni, hogy sportcélú támogatásból tudtunk újra kinyitni, ráadásul itt se wellness- se élményrész nincs, ugyanakkor az üzemszerű működés mellett arra is van lehetőségünk, hogy Nyíregyháza úszó közönségét fogadni tudjuk. Ahogyan korábban is, napijegy megváltásával minden hétköznap reggel 6 órától 14 óráig látogatható az uszoda a nagyközönség számára, egyébként reggel 6 órától 20 óráig nyitva tartunk, az edzéseken, sportfoglalkozásokon mintegy 600-800 gyerek dolgozik az uszodában a már felsorolt egyesületi keretek között.

Gazdaságosan üzemeltethető

Hajnal Gusztáv elárulta, hogy tulajdonképpen tizenhétszeresére nőtt a távhőköltség. Amíg korábban 3700 forintot kellett fizetni egy gigajoule-nyi energiamennyiségért, most mindez 63 ezer forintba kerül, a pluszösszeget kapták meg támogatásul az uszoda üzemeltetéséhez. Egyelőre december 31-éig tudnak tervezni, de már ez is nagy előrelépés mindenkinek. Mivel a fenntartó a nyíregyházi önkormányzat, vagyis az uszoda fenntartója nem állami sportközpont, nehéz volt a támogatási programba bekerülni.

– Hogy mégis sikerült, elsősorban az uszoda modern és energiatakarékos gépészeti rendszerének és üzemeltetési modelljének volt köszönhető. A sportállamtitkárság látta, hogy a létesítmény gazdaságosan üzemeltethető, így érdemesnek találták a további működtetésre. Mindezt olyan munkacsoport is igazolta, amely többször is vizsgálódott a városi uszodában, minden paraméterét gondosan kielemezve.

Hogy mennyire örömteli az újranyitás, mi sem bizonyítja jobban, minthogy sportcélú úszómedence más nincs Nyíregyházán. Szüneteltetik az Arany János Általános Iskola uszodájának szolgáltatásait, és bár a Nyíregyházi Egyetem termálvizes oktatómedencéje még látogatható, a meleg vize miatt úszás edzésmunkára nem túl ideális, a vízilabdázóknak pedig leérne a medence aljára a lábuk.

A belvárosi uszoda szerepe olyannyira fölértékelődik, hogy a jövőben várhatóan a megye más nagyvárosainak úszóegyesületei is bekéredzkednek ide, a debreceni vízilabda egyesület például – saját uszodájuk nem lévén – a jövő hétvégén már mérkőzést is rendez itt. A sportszakvezetőknek olykor nyilván kompromisszumot is kell majd kötniük, például nem hat pályán lehet majd edzést tartani, mint korábban, hanem négyen, de muszáj lesz a meglévő lehetőségeket kihasználva elvégezni az edzésmunkákat, ami mindképpen jobb megoldás a semminél.

Akár heti kétszer is

Végezetül sikerült megszólítanunk az első szemfüles vendégek egyikét, aki időben felfedezte és ki is használta az újranyitással kínálkozó lehetőséget. Sipos Kelemen Erika a Facebookon, például az AQUA SE oldalán is látta a közleményt, s mivel bérlete van, a lehető leghamarabb belevetette magát a habokba. Egyébként az egész családja érintett a változásokban.

– A múlt hét péntekjén még hiába kérdezgettem az ismerőseimet, senki nem tudott semmit. Aztán a gyerekeim is hozták a hírt. Ők korábban az Aranyban edzettek, az az uszoda útba is esett, most megpróbálom majd rábeszélni őket, hogy jöjjenek át ide, bármennyire is idegen nekik a környezet. Amikor megtudtuk, hogy a Júlia Fürdő is bezár a Malom utcán, igen elkeseredtünk. Ez rosszabb, mint a Covid: mivel kis gyerekeim vannak, sajnos ők minden megszorításba beleestek, és kimaradtak mindenből, ami borzasztó.

– Egyébként vállalkozó vagyok, ha van egy-egy szabad órám, hetente kétszer is eljövök úszni, nekem ez az ebéd előtti időzítés tökéletesen ideális. Most decemberig mindenképpen kihasználjuk a helyzetet. Sokan sérelmezik viszont, hogy este, munkaidő után nem tudnak úszni sehol a városban, esetleg talán az egyetemen, mindezt orvosolni kellene – nyilatkozta.