Mostanában gyakran szerepel Tuzsér neve a híradásokban, hiszen a település és civilszervezetei, intézményei, valamint más települések és intézmények gróf Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvel adóznak a néhai pénzügyminiszter, miniszterelnök és egyben a Lónyay család emlékének.

Gróf Lónyay Menyhért politikai munkássága mellett a társadalmi szerepvállalása is jelentős volt, tevékenysége nem csak térségre, de akkoriban az egész Kárpát-medencére nagy hatással volt, az eredmények kedvezően hatottak sok-sok ember életére. Gondoljunk csak a felső-tiszai árvíz- és belvízvédelemmel kapcsolatos munkásságára, vagy a térségre is nagy hatást gyakorló Ungvár – Nyíregyháza vasútvonal megépülésére. A felső-szabolcsi térség mellett országos szerepvállalása is példa értékű, hiszen a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is volt több mint tíz évig. Ez utóbbi tevékenységének állított emléket a Tuzsér Községért közalapítvány és a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a napokban a tuzséri Lónyay-kastélyban. A TIT minden évben más településen tartja meg ünnepi ülését, az idén nem volt kérdéses, hogy a Lónyay 200 Emlékév keretében a néhai akadémiai elnök tiszteletére Tuzsér ad helyet a rendezvénynek.

A megjelenteket köszöntötte Ferkovics Tibor, a település polgármestere, Marczinkó István, a TIT Kisvárdai Egyesületének igazgatója, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Klicsu Ferenc, a közalapítvány elnöke, Tuzsér alpolgármestere.

A szervezők felkérését a következő szakemberek fogadták el: prof.dr.Szakály Sándor, a TIT országos mb. elnöke, prof.dr. Hamza Gábor, az MTA doktora, valamint dr.Cieger András, az ELKH BTK tudományos főmunkatársa.

Az előadásokból számos olyan részlet is kiderült, melyek közelibbé, emberibbé tették gróf Lónyay Menyhért személyét a közel 100 fős hallgatóság előtt. Ugyanakkor az előadások rávilágítottak a gróf sokrétű és aprólékos munkájára is, melyet a közjóért fejtett ki. Az emlékévről a www.lonyay200.hu internetes oldalról tudhatnak meg többet az érdeklődők.

