Nyíregyháza. Felkészült a téli időjárásra a NYÍRVV Nonprofit Kft.: már csatasorba állították azokat a járműveket, melyekkel a társaság kezelésében álló utak és járdák síkosságmentesítése elvégezhető. Az időjárás függvényében a munka nem lesz kevés, hiszen a NYÍRVV 306 kilométer szilárd burkolatú utat, közel ennyi burkolatlan utat, 71 kilométer kerékpárutat, 355 kilométernyi járdát és mintegy 16 ezer parkolót takarít majd a téli időszakban. A földutak és kerékpárutak tisztán tartásáról tolólappal felszerelt traktorokkal gondoskodnak. A gépmonstrumok mellett három terepjáró is szolgálatot teljesít, melyekkel a NYÍRVV munkatársai az utakat ellenőrzik, és egyéb koordinációs feladatokat is ellátnak.

Bőven van tartalék

A társaság keddi gépszemléjén Dicső Péter közterület-kezelési igazgató lapunknak elmondta, hét nagy- és nyolc kisgéppel dolgoznak majd a síkosságmentesítésen, de ennél több járművük van, melyek szükség esetén szintén bevethetőek.

– A kisebb gépekkel járdákat, kerékpárutakat tisztítunk, a 14 tehergépkocsinkkal pedig a kézi állományt szállítjuk, akik járdákat, gyalogátkelőhelyeket és egyéb területeket takarítanak. Ez 70 embert jelent, de ha nagy lenne a hóhelyzet, akkor a teljes állományt bevetjük – hangsúlyozta Dicső Péter, majd felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati rendelet alapján az ingatlantulajdonosok feladata az épületük előtt lévő járdák síkosságmentesítése.

A közterület-kezelési igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a közelmúltban a járműpark is fiatalodott: az idén három tehergépkocsit szereztek be.

– Nincs okunk panaszra, hiszen a jelenlegi állapot szerint ezzel a gépparkkal minden feladatot elláthatunk. Attól sem riadunk vissza, ha az átlagosabb is több hó esne az idei télen, ugyanis több alvállalkozóval is szerződést kötöttünk, így a tartalék gépeinken túl az ő járműveik is hadrendbe állíthatók, ha az időjárás úgy kívánja – emelte ki Dicső Péter.

Ha olyan az idő, menni kell

A társaság munkatársai a nap 24 órájában ügyelnek az útviszonyokra, a figyelőszolgálat november 15-én feláll, s egészen március végéig tart a hószolgálati időszak.