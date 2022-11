A legstílusosabb egy olyan épületben mesélni a megyei értékekről, amely szintén ott van a büszkeségeink között. Éppen ezért jobb helyen nem is lehetett volna szerdán megtartani az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című projekt következő rendezvényét, mint a kállósemjéni Kállay-kúriában. A résztvevőket Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, majd kiemelte, a rendezvénysorozattal az a megyei önkormányzat célja, hogy a kisebb településeken élő fiatalokban és idősekben is erősítsék az identitástudatot, ugyanakkor felhívják arra is a figyelmet, milyen sok érték van a megyében. A megyei értéktár bizottság rendezvényét civil fórummal kapcsolták össze, hiszen a különböző társadalmi szervezetek tudják segíteni az identitás kialakulását és erősödését.

A házigazda település nevében Belicza László polgármester is üdvözölte a vendégeket. Bemutatta a 751 esztendős, 3800 fős nagyközséget, amelyben három felekezet is szolgálja a híveket: a görögkatolikus, a római katolikus és a református. Kiemelte, hogy a görögkatolikus templom a közelmúltban megújult, ami azért fontos, mert a település arculatának meghatározó épülete.

– Büszkék vagyunk a Kállayak örökségére, hiszen a kúria és a parkja a megyei értéktár része, köszönjük a bizottságnak, hogy beválogatták. Az identitásunk alapját a közösség adja, a család, a helyi közösség, az ország, a nemzet. Sajnos, az utóbbi években sok olyan dolog történt, ami ezeket a szoros kapcsolatokat fellazította. Egyes vélemények szerint nem kell család, nem kell a vallás, nem kell a családtagoknak egy asztalhoz ülniük, továbbá a vírusjárvány és a háború a szomszédban is gyengítette a kapcsolatokat. Azt várom a konferenciától, megerősíti az értékeinket, az identitásunkat – tette hozzá a nagyközség vezetője.

A civil közösségek szerepéről, identitást megőrző tevékenységéről megyénkben Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ igazgatója tartott előadást. Ezt követően a Kulturális értékeink nyomában címmel dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke, a megyei értéktár bizottság tagja mutatta be mindazokat a kincseket, szellemi és épített örökségeket, amelyek elődeink reánk hagytak.

– Napjainkban 157 érték van a megyei gyűjteményben, ami gazdag és színes, valamint végtelen. Az érték ugyanis nem csak az, ami az őseinké volt, magunk is teremtünk értékeket, amikre büszkék lesznek utódaink. Kérek mindenkit, hogy ha valamilyen érték eszükbe jut a településükkel kapcsolatban, jelezzék a település vezetésének, hiszen így leszünk egy megye, s jó, ha minél több hajszálgyökerünk, gyökerünk van – magyarázta többek között dr. Kiss Kálmán.

A konferencia végén Lakatos Mihály, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészeti osztályának vezetője mutatott be két külhoni helytörténeti projektet.

A rendezvényt a Ficánka Óvoda és az általános iskola diákjainak táncos, irodalmi-zenei összeállítása színesítette.

KM



Fotók: M. Magyar László