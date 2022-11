Ugye milyen furcsán hangzik, hogy egy védőoltás tű nélkül is beadható? November elejétől a gyógyszertárakban már elérhető az orron át adható influenza elleni védőoltás gyerekeknek, a Fluenz Tetra. A négykomponensű szuszpenziós orrspray az idei influenza elleni vakcinában megtalálható vírustörzseket tartalmazza. Fontos tudni, hogy a készítmény vényköteles, egészségügyi felügyelettel vehető fel, már 24 hónapos kortól ajánlott.

– A gyerekek körében az elmúlt hetekben jelentősen megszaporodtak a felső légúti panaszokkal járó betegségek, mivel az idén a szakemberek a korábbi éveknél nagyobb influenzajárványt jósolnak, ezért az egészségügyi szakma fokozottan ajánlja a szülőknek az új készítményt. A spray-t gyártó AstraZeneca nyolc éve forgalmazza az orrspray-t, hozzánk először tavaly jutott el, s úgy látjuk, hogy egyre több szülő él a lehetőséggel – mondta el dr. Kecseti Szilvia. A gyermekorvos nyíregyházi praxisában az idén már többen fel is vették a védőoltással egyenértékű készítményt.

Tovább fertőznek másokat

Az influenzaszezonban a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon ok időt töltenek együtt zárt térben az óvodákban és iskolákban, így könnyen elkapják egymástól a kórokozót.

Egyes tanulmányok szerint, a kicsik hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek és akár 10 napon túl is megfertőzhetnek másokat, valamint tüneteik megjelenése előtt már terjeszthetik a vírust. A leggyakoribb tünetek: a magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság, de a betegség alatt előfordulhat hasmenés, hányinger és hányás is.

Ezen a télen sem lesz egyszerű azonosítani, melyik vírus az okozója egy-egy felsőlégúti megbetegedésnek, emiatt is fontos legalább a szezonális influenza ellen megvédeni gyermekeinket.

Nincs tűszúrás, nincs sírás

– Ebben az esetben nincs tűszúrás, nincs kellemetlen oltás utáni izomfájdalom, vörös folt a karon, az orrspray-t csak be kell szippantania a gyermeknek, amely élő, gyengített influenzavírust tartalmaz, hatékonysága pedig hasonló az injekció formájában adott vakcináéhoz. A szer vényköteles körülbelül 8 ezer forintba kerül, a patikákban kapható. Mindenképp megéri élni a lehetőséggel, mert így a gyermek elkerülheti az influenzával járó esetleges szövődményeket: a középfül súlyos gyulladását, a tüdőgyulladást. A vírusfertőzésekre általában nem adunk gyógyszert, ám ha a fertőzésre rárakódik valamilyen más, főként bakteriális kórokozó nem kerülhetjük el a kezelést. A védőoltással magát a vírusfertőzést előzhetjük meg. Nyugat-Európában több országban évekkel ezelőtt elkezdték használni az influenza elleni orrspray-t, kampányszerűen ezzel immunizálták az óvodás-, és iskolás közösségeket a betegség téli terjedése előtt. Itthon is óriási jelentősége lenne a megelőzésnek, hiszen ezt a vírusfajtát közösségről közösségre hordozzuk. A védett gyermek nem kapja el a fertőzést, nem betegszik le napokra, akár hetekre és az iskolából sem hiányzik, de mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy a gyakori megbetegedéssel nem terhelik szövődmények a szervezetét – ecsetelte az influenza elleni orrspray előnyeit dr. Kecseti Szilvia. A háziorvos tapasztalatai szerint, az orron át adható védőoltás után súlyos oltási reakciót nem jeleztek a szülők, ritkán 1-2 napig tartó náthás tünetek azért előfordulhatnak.

Hozzátette, bár az influenzaszezon még odébb van, a november ideális hónap a Fluenz Tetra felvételére, ugyanis mint minden védőoltásnak, az orrspraynek is szüksége van kb. 2 hétre, hogy kifejtse hatását. Első alkalommal egy hónap különbséggel, kétszer kell felvenni a szuszpenziós készítményt, az ezt követő években elegendő csak egyszer november környékén.

KO